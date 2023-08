Angelino: Sulla Asm tanti imbarazzanti silenzi. Servono autonomia e candidato materano

Ci interessano poco gli eventi e i comunicati spot per mettere una pezza alle carenze di organico, soprattutto medico, come sta accadendo per il reparto infettivi dell’Ospedale di Matera per il quale è stato annunciato un concorso per quattro addetti. Ma nel frattempo come si va avanti? Restano i problemi e le carenze di fondo, favorite negli anni da governi di centro sinistra e centro destra, che hanno favorito l’accentramento di funzioni e risorse in quel di Potenza. E la creazione dell’Azienda ospedaliera regionale San Carlo ne è l’esempio lampante. Il nodo era e resta questo nel silenzio assenso totale o parziale, che finisce con l’aggravare una situazione diffusa e che contrassegna gran parte della sanità regionale. Giovanni Angelino (Matera nel cuore) torna a battere sulla candidatura di un presidente materano alla guida della Regione per le elezioni del 2024 e cita la solidarietà dell’ex presidente Marcello Pittella e dell’attuale presidente della Provincia Pietro Marrese. Le candidature, ahinoi, si decidono ormai nelle cabine di regia fuori dalla Basilicata sulla testa della gente (sempre di meno) di questa terra. E per una candidatura materana pesa la logica dei numeri, penalizzante per il Materano. Priorità all’autonomia sanitaria. Partiti e uomini a sostegno di un possibile candidato materano sono pronti a firmare questo impegno? Se sì datevi da fare…L’emigrazione sanitaria e il malcontento, nel silenzio generale, e nelle fallimentari perdite di tempi e di credibilità con ordini del giorno e conferenze dei sindaci, chiedono certezze.Siamo stanchi di chiacchiere e promesse che sentiremo,purtroppo, anche nella prossima campagna elettorale.



LA NOTA DI ANGELINO

Asm imbarazzante su vicenda parto assistito in analgesia spinale all’ospedale di Matera, Regione Basilicata ha bisogno di un presidente materano, ringrazio Marrese e Pittella per sostegno alla mia battaglia politica

Tutti i cittadini lucani sono consapevoli che la Sanità lucana, in particolare quella del Materano, è al collasso. Ma il governo regionale in carica continua a fare di tutto per peggiorare la situazione. L’ultimo caso riguarda l’annuncio trionfale da parte dell’Asm secondo il quale sabato 19 agosto 2023, nell’ospedale Madonna delle Grazie di Matera, un neonato è venuto alla luce per la prima volta con un parto assistito in analgesia spinale. Appresa la notizia dagli organi di stampa Franco Dimona, residente dell’ordine dei Medici della provincia di Matera ed ex direttore del Dipartimento Emergenza Urgenza dell’Asm, ha tenuto a precisare attraverso un comunicato stampa che “il primo parto in analgesia venne attivato a Matera nel lontano 2017, quando ancora tale prestazione non era ricompresa nei Lea, e la sua attivazione era possibile soltanto utilizzando i medici anestesisti in attività fuori dall’orario di servizio e riconoscendo loro compensi aggiuntivi”. Dunque l’Asm ha solamente riattivato un servizio sospeso da cinque anni, quindi la smentita di Dimona ci sta tutta. Come dire: non è opportuno prendersi i meriti per un servizio avviato da altri professionisti. Delle due l’una: o all’Asm hanno la memoria corta oppure fanno finta di non ricordare. Un’uscita mediatica quanto meno superficiale da parte dell’Asm. Ma non vogliamo infierire. La situazione all’ospedale di Matera è sempre più drammatica per la carenza di medici ma si continua a far finta di nulla, perché ovviamente la città dei Sassi è considerata una terra da tenere in considerazione solo come serbatoio di voti in campagna elettorale per poi ignorare puntualmente il ruolo che è riuscito a conquistarsi negli ultimi anni sotto il profilo culturale ed economico. Devo constatare purtroppo che anche i consiglieri regionali del Materano non hanno fatto nulla per invertire la tendenza e di conseguenza il disastro è sotto gli occhi di tutti.



La svolta potrebbe arrivare solamente affidando la Regione Basilicata ad un candidato presidente scelto dal territorio materano e ringrazio il presidente della Provincia di Matera Piero Marrese e il consigliere regionale Marcello Pittella per il sostegno annunciato alla mia battaglia politica.



In ogni caso voglio essere chiaro: se non saremo ascoltati noi di “Matera nel cuore” andremo avanti per la nostra strada e presenteremo il nostro candidato presidente condiviso con gli elettori di Matera e provincia e scelto ovviamente dal territorio materano. Se vogliamo rilanciare tutta la Basilicata abbiamo una sola strada: affidare la Regione ad un presidente Materano. Non ci sono altre opzioni.