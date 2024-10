Angelino punta tutto sul 17. E se il sindaco azzerasse tutto?

Con ‘’Matera nel cuore’’ Giovanni Angelino liquida l’attesa per la sfiducia ufficiale alla giunta guidata dal sindaco Domenico Bennardi, come di una lenta agonia, e dà per certa l’atto notarile per lunedì 20 ottobre. Ma al momento non sono state raccolte tutte le adesioni e firme https://giornalemio.it/politica/dal-notaio-con-la-conta-del-17-per-sfiduciare-bennardi-ni/. Il sindaco,intanto, studia il da farsi e potrebbe tirar fuori un ‘’coupe de theatre’’ azzerando tutto e riaprendo il confronto in consiglio comunale. Conviene andare a casa con una gestione commissariale,in attesa del voto anticipato?



LA NOTA DI ANGELINO

Angelino (Matera nel cuore): “La fine dell’Amministrazione Bennardi è vicina, ringrazio tutti i consiglieri di opposizione che manderanno a casa la peggiore amministrazione della città di Matera”

Lunedì 21 ottobre 2024 alle ore 17 nello studio del notaio Ianaro 17 consiglieri comunali di opposizione si sono dati l’appuntamento per firmare la fine dell’Amministrazione Comunale di Matera guidata dal sindaco Domenico Bennardi. Ringrazio i consiglieri per questo atto d’amore nei confronti della città di Matera e ribadisco quanto ho sempre dichiarato in questi anni. L’Amministrazione Bennardi è stata la rovina di Matera ed è giusto che questa esperienza politica finisca in anticipo. Al sindaco Bennardi chiedo dunque di evitare un nuovo colpo di teatro rappresentato dalle dimissioni perché il tempo è ampiamente scaduto. Bennardi si doveva dimettere già un anno fa ma Lisurici è arrivato in soccorso di questa Amministrazione ormai in agonia. Ora nessuno vuole prendersi la responsabilità di salvare questo governo disastroso a trazione 5 Stelle e quindi è arrivato il momento di andare a casa, evitando inutili tentativi di riportare qualche consigliere in maggioranza. Lunedì 21 ottobre sarà il giorno decisivo, finalmente Matera sarà libera e si potrà lavorare per un governo in grado di rilanciare la nostra amata città”.