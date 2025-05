Angelino pro Cifarelli: Non è credibile la “passerella” di esponenti del centrodestra

Per l’esponente di Matera nel cuore, Giovanni Angelino, presenze e annunci di personalità politiche regionali e nazionali del centro destra, a sostegno del candidato sindaco Antonio Nicoletti, sarebbe una vergogna. ‘’ Non si può utilizzare il brand Matera – scrive nel comunicato-per fare campagna elettorale e poi ignorare la nostra città’’. Prassi, ricordiamo, già vista in passato per altre coalizioni della politica. Confronto,piuttosto, su temi, progetto, soluzione e su metodi e percorsi su come affrontarli. La politica dell’annuncio lascia il tempo che trova. E finora non abbiamo sentito o letto sul come affrontarli dopo il voto del 25 e 26 giugno o, ipotesi da tenere in considerazione, al ballottaggio. Interrogativi sulla squadra di governo cittadino e sul come e con quale figure necessarie da individuare, per tempo, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza della macchina comunale. I materani chiedono concretezza.



IL COMUNICATO STAMPA

Angelino (Matera nel cuore): Centrodestra penalizza Matera e prende in giro i materani in campagna elettorale, “Matera nel cuore” sostiene il candidato sindaco materano Roberto Cifarelli

Anche questa volta c’è stata la solita passerella di personaggi più o meno noti vicino al centrodestra, sia nazionali sia di Potenza per sostenere il proprio candidato sindaco di Matera in vista delle elezioni comunali che si terranno a Matera il 25 e 26 maggio prossima. Una vergogna. Non si può utilizzare il brand Matera solo per fare campagna elettorale e poi ignorare per anni la nostra città. Quanto accaduto negli ultimo giorni è davvero disgustoso. Invito pertanto i materani a riflettere bene quando andranno a votare. Voglio ricordare che il centrodestra vuole finanziare il collegamento stradale Potenza-Bari via Tolve e Gravina escludendo completamente Matera. Con che coraggio questi signori del centrodestra vengo a chiedere i voti ai materani?



Ma c’è di più. E’ notizia di questi giorni dei tagli ai fondi per la manutenzione delle strade decisi dal Governo di centrodestra. In parciolare alla Provincia di Matera sono stati tagliati per gli anni 2025-26 2 milioni e 718.084 mila euro sui 3 milioni 882mila assegnati. Dunque l’ente guidato dal presidente Mancini per la manutenzione straordinaria nel biennio citato avrà a disposizione solo 1 milione 164mila euro, con una riduzione del 70%. E la situazione non va meglio per i prossimi anni: secondo le stime di UPI nazionale, infatti, nel periodo 2025-2028 alla Provincia di Matera saranno tagliati 4 milioni e 659mila euro, rispetto ai circa 9 milioni assegnati, con una riduzione del 48% che porterà ad una dotazione effettiva di circa 5 milioni. Tutto questo è semplicemente vergognoso. Il governo di centrodestra nazionale mortifica il territorio materano ma poi si ritrova in campagna elettorale e schiera tutto lo stato maggiore, dai Ministri ai parlamentari, per provare a conquistare il Palazzo di via Aldo Moro. Noi di Matera nel cuore” ci batteremo affinchè questo non accada.

Addirittura il centrodestra è riuscito a convincere Lotito a prendere impegni per un fantomatico sostegno al calcio materano, ancora una volta strumentalizzato per motivi politici. Anche questa è una presa in giro per i tifosi e la città di Matera.

Mi auguro che i cittadini sappiano scegliere nel modo migliore preferendo il candidato sindaco Cifarelli e la nostra lista “Matera nel cuore”, che ha dimostrato con i fatti quanto dichiarava già nei mesi scorsi: il sostegno solo ad un candidato sindaco scelto dai materani.

Roberto Cifarelli è l’uomo giusto per Matera, perché è uno dei pochi che ama la sua città, la nostra bellissima città dei Sassi, patrimonio mondiale dell’Umanità e capitale europea della cultura 2019.

Matera deve essere guidata dai materani, non accettiamo più imposizioni da Potenza e Roma.