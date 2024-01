Angelino: Per Matera alla guida della Regione serve un candidato credibile.

E certo che serve un candidato presidente autorevole, credibile,possibilmente sostenuto e condiviso da quanti sono stanchi, finora a parola, dall’andazzo che altri- a Roma – scelgano per Matera e per la Basilicata. Ma finora tanti silenzi-assenso tra quanti si devono ricandidare, attendono di farlo o fiutano l’aria di dove sia meglio farlo, visto che i confini politici tra centrodestra e centrosinistra sono scomparsi, con la caduta delle ideologie e con tanta ipocrisia nel negare provenienza e radici. Giovanni Angelino con Matera nel cuore, che ricorda di aver raccolto finora e nei mesi scorsi il solo consenso dell’ex presidente Marcello Pittella alla sua proposta, fa sapere che il ‘’movimento’’ deciderà il da farsi nei prossimi giorni. Naturalmente con scelte fatte a Matera. E chissà che non venga fuori una lista con i colori biancoazzurri, anche con una candidata presidente capace, perché no, se vorrà impegnarsi. Del resto finora le candidature sono tutte maschili. Sia quelle ufficiali , Follia per Volt e Tucciariello per Area Popolare, che per quelle che dovranno maturare da Roma…



LA NOTA DI ANGELINO

Angelino (Matera nel cuore): Centrosinistra nel caos per scelta candidato presidente Regione Basilicata, “Matera nel cuore” continuerà a battersi per un candidato presidente del Materano

Non c’è niente da fare. Il centrosinistra continua a farsi del male e a litigare sul candidato presidente in vista delle prossime elezioni regionali ma nessun nome fa riferimento al territorio di Matera e provincia, come invocato più volte da “Matera nel cuore”. Dunque, ancora una volta siamo di fronte all’egoismo di un centrosinistra piegato al potere politico di Potenza e che ignora il valore di una città come Matera, universalmente riconosciuta come la città-simbolo della Basilicata e quella che può garantire uno sviluppo socio-economico a tutta la regione.

Eppure, tranne Marcello Pittella, nessuno in questi mesi ha deciso di sostenere la mia battaglia politica per un candidato presidente del centrosinistra scelto dal territorio materano. Un territorio, sia chiaro, in cui non mancano le eccellenze e le figure idonee a ricoprire questo ruolo politico strategico per la Basilicata.

Il tempo passa ma non c’è un segnale che dimostra con i fatti l’apertura ad un territorio, quello del Materano, che da oltre venti anni non esprime un candidato presidente e di conseguenza un proprio rappresentante ai vertici della Regione Basilicata. Questo centrosinistra, diviso e incapace di fare squadra, si deve solamente vergognare.

In ogni caso se non ci saranno novità nei prossimi giorni “Matera nel cuore” resterà fuori da questa coalizione e deciderà sul da farsi solo quando ci saranno persone credibili e pronte a sostenere la causa di Matera e provincia.