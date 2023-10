Angelino: A Matera turismo tutto l’anno. Ma servono piano e competenze

“Matera deve avere e vivere di turismo tutto l’anno-dice Giovanni Angelino, animatore di Matera nel cuore”. Non può averlo per tre, quattro mesi. Per quello che è diventato a livello internazionale va paragonata a Roma, Firenze, Venezia, Napoli, Bari. E’ una città che merita.La politica deve dare risposte e il problema è nel manico…senza un piano strutturato,ideato e gestito da professionalità che hanno competenze e lavorano tutti i giorni nel settore continueremo a girare a vuoto. Comune in primis, Regione con Apt, Province non devono adagiarsi sul luogo comune del ”tanto a Matera i turisti vengono comunque” Vero. Ma la gran parte è di passaggio e questo non va,anche perchè clima, guerre e prezzi impongono che ci si organizzi per bene, cercando di anticipare possibili paesi concorrenti. Il turismo è una industria e va gestito con professionalità. Non si può andare avanti con improvvisazione o con i colpi di fortuna di un film, se non siamo in grado di gestire questa opportunità. Basta selfies, servono fatti, competenze e programmi” Giovanni Angelino è deciso ad andare avanti e sabato 14, all’Hotel del Campo, ha invitato politici, imprenditori e cittadini a impegnarsi sul tema ” Quale futuro per il turismo a Matera” Ed è pronto a raccogliere suggerimenti. Chi vuole potrà lasciare proposte, suggerimenti su un ”quadernone” che i visitatori troveranno su un tavolino. Il turismo è economia e lavoro e tutti sono invitati a fare la propria parte.