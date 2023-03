Angelino (Matera nel cuore): lavori del cine-teatro Kennerdy incompiuti da sette anni

“Da Serra Venerdì al rione Agna. Il nostro viaggio nelle periferie dimenticate dall’Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Bennardi e a trazione 5 Stelle fa tappa questa volta in via Cappuccini, dove si trova un’altra incompiuta della città di Matera, il cine-teatro Kennedy.” E’ scrive Giovanni Angelino (Matera nel cuore) in una nota che così prosegue: “Era il 10 giugno 2016 quando una ditta di Matera si aggiudicava i lavori di riqualificazione per un investimento a base d’asta di 904 mila euro. “I lavori, si dichiarava all’epoca, verranno conclusi entro 10 mesi”. In realtà di mesi ne sono passati quasi 81, che corrispondono a quasi 7 anni. Bennardi direbbe che la colpa è della precedente Amministrazione Comunale, perché è ormai diventato lo sport preferito addossare le colpe di quanto accade in città a chi li ha preceduti al Palazzo di via Aldo Moro. Troppo comodo. Bennardi e compagni, soprattutto grillini, amministrano, purtroppo, la città di Matera da due anni e mezzo e l’Amministrazione in carica, sindaco in testa, ci deve spiegare come mai non è riuscita ancora a far completare i lavori di riqualificazione del cine-teatro Kennedy, visto che il sindaco ha deciso di trattenere la delega della cultura. Un cineteatro rappresenta la linfa culturale di un quartiere periferico ma questo importante contenitore culturale situato ad un passo da un altro luogo di cultura, il Liceo Artistico Levi, non è ancora stato restituito alla comunità materana ed in particolare al quartiere di Agna, a Matera Sud.

L’immobilismo di questa Amministrazione Comunale è evidente e proprio per questo motivo Bennardi farebbe bene a dimettersi invece di continuare a perseverare con post sui social, consegne di targhe e inaugurazione di busti. Se queste occasioni consentono a Bennardi di restare sotto i riflettori ritengo doveroso sottolineare l’incapacità di questa Amministrazione rispetto alle opere ancora incompiute e tra queste c’è sicuramente il cineteatro Kennedy, dove al di là del cancello chiuso a chiave si è già formata una piccola discarica a cielo aperto. Una scena indecorosa per una città che ha ottenuto il titolo di capitale europea della cultura nel 2019. Matera senza teatro, in attesa ovviamente che venga restituito anche il cine-teatro Duni, anche perché nessuno al Comune di Matera si preoccupa di riattivare le procedure per riportare all’antico splendore un sito cutlurale importante come il cine-teatro Kennedy. Sindaco Bennardi è ora di svegliarsi, la città di Matera non può continuare ad essere penalizzata per colpa vostra. Attendiamo risposte.”