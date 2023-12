Angelino (Matera nel cuore): al Centrosinistra servono le primarie.

“Speranza non può scherzare con la Basilicata, al Centrosinistra servono le primarie per decidere candidato presidente Regione Basilicata.” Lo sostiene Giovanni Angelino (Matera nel cuore), con una nota in cui scive ancora che: “Non si può vivere di politica per tutta la vita. Ma non sembra di questo avviso l’ex ministro della Salute, il potentino Roberto Speranza, nonostante i risultati ottenuti non siano dalla sua parte. Speranza è stato uno di punti di riferimento del PD nel recente passato ma quando le cose andavano male ha pensato bene di andare via dal PD per trovare un posto sicuro in Parlamento con Articolo Uno, il partito di Bersani. Purtroppo per Speranza il progetto politico di Articolo Uno è naufragato e così il “figliol prodigo” potentino è tornato a casa PD. Adesso che siamo a ridosso di un’altra campagna elettorale Roberto Speranza avrebbe già indicato il suo candidato presidente per il Centrosinistra. Come se nel PD fosse l’unico uomo al comando. Caro Speranza, non puoi continuare a scherzare con i lucani ed in particolare con i cittadini del territorio materano. Da Ministro della Salute non ricordo un provvedimento di Speranza per l’ospedale di Matera. Eppure Speranza vuole ancora imporre la sua linea politica al Centrosinistra in Basilicata. Alle precedenti elezioni regionali la scelta di puntare sul candidato presidente Trerotola, un ottimo professionista ma politicamente debole rispetto al suo avversario non ha sortito gli effetti sperati, infatti Trerotola non ha retto il confronto con Bardi, diventato il nuovo presidente della Regione Basilicata per il Centrodestra. A distanza di quasi cinque anni ora si torna a votare e in vista della campagna elettorale chiedo a Speranza a farsi da parte, perché il candidato presidente d del Centrosinistra dovranno sceglierlo i lucani con le primarie, l’unico strumento democratico che ancora oggi può avvicinare nuovamente la politica ai cittadini.”

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.