Angelino e Morea alla disfida della coerenza….su Nicoletti e Latronico

Sembra che per il consigliere regionale di Azione, Nicola Morea, funzioni il detto “una polemica tira l’altra”, proprio come le ciliegie. E così, dopo che si era appena sopito il lungo botta e risposta con il consigliere regionale di BACC, Giovanni Vizziello, in merito alla cosiddetta “Legge Morea-Pittella” che ha istituito lo screening neonatale obbligatorio per atrofia muscolare spinale, eccolo nuovamente chiamato a combattere in simile singolar tenzone con il consigliere comunale di Matera, Giovanni Angelino (Matera nel cuore). Galeotto è stato un suo comunicato a commento del provvedimento della amministrazione di centro destra materana che ha stanziato 147 mila euro per l’assistenza scolastica riservata agli alunni con disabilità che al prode Angelino è apparso un insopportabile attacco al Sindaco Nicoletti di cui lui è ora fermo sostenitore (ma di cui è stato fermo oppositore durante la campagna elettorale). Come osi tu Morea che fai parte di un partito che “non sa da che parte stare, o meglio vuole stare con un piede in due scarpe“? Caro Morea, gli intima un irato Angelino: “Il sindaco Nicoletti non si tocca” e da un materano come te “mi aspettavo elogi all’assessore regionale Latronico”. E subito Morea ha replicato: o “Angelino, improvvisamente folgorato sulla via di Damasco (o di Via Aldo Moro)” hai travisato “la realtà dei fatti” e il conseguente invito ad “approfondire meglio le vicende, così da evitare equivoci e letture distorte della realtà.” In sostanza, gli dice: Angelino non hai compreso una cippa! Perchè non ti sei reso conto che “Abbiamo ritenuto meritoria l’azione dell’Amministrazione Comunale“. Certo che una polemica a chi è più coerente tra chi sta indifferentemente da una parte e dall’altra sarebbe roba da avanspettacolo se non fosse che è la drammatica realtà di questa pessima stagione della politica (si fa per dire). Ecco a seguire i tre comunicati stampa a partire dall’ultimo di Morea, quindi quello di Angelino e il primo dei tre, sempre di Morea.

Nicola Morea (Azione) replica ad Angelino: “Evitiamo equivoci e letture errate, meritoria l’azione della giunta Nicoletti” “In merito alle dichiarazioni rese dal consigliere comunale Angelino, è doveroso precisare che la realtà dei fatti è stata da lui travisata. Abbiamo ritenuto meritoria l’azione dell’Amministrazione Comunale, intervenuta per risolvere la vicenda relativa all’assistenza scolastica per i bambini con disabilità, un tema che merita la massima attenzione. La Regione Basilicata ha già stanziato 25 milioni di euro destinati ai nove ambiti socio-territoriali, a conferma dell’impegno concreto nel sostenere le politiche sociali. Resta comunque evidente che, sia con risorse regionali che con risorse proprie dei Comuni, è necessario garantire una risposta definitiva e strutturale, in grado di assicurare il pieno soddisfacimento dei diritti dei cittadini e, in particolare, dei più piccoli. Al buon Angelino, improvvisamente folgorato sulla via di Damasco (o di Via Aldo Moro), consigliamo di approfondire meglio le vicende, così da evitare equivoci e letture distorte della realtà”.

Angelino (Consigliere comunale Matera nel cuore) attacca Morea (Consigliere regionale Azione): “Il sindaco Nicoletti non si tocca, dal materano Morea mi aspettavo elogi all’assessore regionale Latronico”. Il Consigliere regionale Morea ancora una volta ha dimostrato che il partito guidato da Marcello Pittella in Basilicata, Azione, non sa da che parte stare, o meglio vuole stare con un piede in due scarpe, fate voi. In Regione Azionje fa parte della coalizione di centrodestra, al Comune di Matera i consiglieri di Azione fanno opposizione ad un sindaco, Antonio Nicoletti, sostenuto dal centrodestra. Sulla vicenda che riguarda la questione della riduzione delle ore di assistenza scolastica riservata agli alunni con disabilità nel Comune di Matera i tre consiglieri comunali di Azione, Adriana Violetto, Angelo Lapolla e Roberto Suriano sono stati smentiti dal nuovo sindaco Antonio Nicoletti, che ha prontamente risolto una situazione di emergenza provocata dalla precedente Amministrazione comunale guidata dal sindaco Domenico Bennardi. I disastri del Movimento 5 Stelle a Matera sono sotto gli occhi di tutti ma gli esponenti locali di Azione hanno provato subito ad attaccare il neo-sindaco Nicoletti in maniera strumentale. Il sindaco Antonio Nicoletti sta dimostrando sul campo di avere a cuore le sorti di Matera e del suo territorio. Non posso dire la stessa cosa del Consigliere regionale Nicola Morea, che è un dipendente dell’ospedale di Matera e dovrebbe quindi conoscere molto bene come è stata trattata la Sanità del Materano. Da un uomo originario di Irsina e materano d’adozione mi aspettavo elogi all’operato dell’assessore regionale Cosimo Latronico, invece Nicola Morea, consigliere regionale di Azione, non ha perso l’occasione di attaccare l’Amministrazione Nicoletti. Ed è proprio un politico del Materano, l’assessore Cosimo Latronico, che sta lavorando quotidianamente per rilanciare la Sanità a Matera e in provincia. Ecco perché invito il consigliere regionale Morea a fare politica in maniera costruttiva e non distruttiva, visto che arriva dal mondo della Sanità e conosce bene il problemi dell’ospedale di Matera.”



Nicola Morea (Azione) commenta il finanziamento della Giunta Nicoletti a Matera: “Garantire dignità e continuità al supporto per gli alunni fragili. Basta tagli, serve una visione a lungo termine”. «Da giorni è tornata al centro del dibattito pubblico la questione della riduzione delle ore di assistenza scolastica riservata agli alunni con disabilità nel Comune di Matera. Una situazione grave, che si protrae ormai da quasi un anno. È ormai fatto noto che il taglio delle ore sia stato operato dalla precedente Amministrazione Comunale nell’autunno del 2024. La motivazione, anch’essa nota, è legata all’aumento del costo orario degli operatori a fronte di risorse regionali rimaste invariate. A quasi un anno di distanza, l’amministrazione Nicoletti ha deciso meritoriamente di agire per ripristinare un servizio essenziale per decine di famiglie materane, con uno stanziamento di 147mila euro. I bambini con disabilità hanno diritto a un’assistenza scolastica dignitosa e completa. Il consigliere Morea ha poi espresso apprezzamento per l’azione dei tre consiglieri comunali di Azione, Adriana Violetto, Angelo Lapolla e Roberto Suriano, che hanno sollevato il caso con forza e chiarezza. «Hanno fatto benissimo a porre l’attenzione sulla questione. È fondamentale che il tema non venga sepolto sotto la burocrazia o dai giochi politici. La questione necessita di interventi strutturali, che consentano alle famiglie e ai lavoratori del mondo scuola di affrontare l’anno scolastico con serenità. In vista della riapertura delle scuole – prosegue Morea – è indispensabile che gli uffici comunali siano messi nelle condizioni di operare con la massima agibilità. La priorità è consentire alle famiglie con figli in condizione di fragilità di garantire il supporto necessario per affrontare l’esperienza scolastica nel modo migliore. Per quanto riguarda le competenze regionali, Morea ha ricordato l’ulteriore stanziamento di 25 milioni di euro già disposto per i nove ambiti territoriali, ma ha anche lanciato una proposta più ampia: «È necessario – ha dichiarato – lavorare con determinazione per ripristinare la misura dell’Assistenza scolastica specialistica, già finanziata in via sperimentale per un triennio. Quella misura deve tornare a essere una priorità del welfare. I diritti dei bambini e delle loro famiglie vanno rispettati con atti concreti».