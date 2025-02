Angelino: Centro sinistra spaccato. Appello alle primarie di 100 giovani nel vuoto o quasi…

Stringi stringi nel centro sinistra materano , più di centro che di sinistra, ancora non si giunge a sintesi sul come muoversi per giungere a un programma di priorità (finora silenzio) e poi alla scelta dei criteri per il candidato o la candidata a sindaco di Matera. E del resto c’è una palla al piede che si chiama chiarezza interna , fatta eccezione per Bcc, dal Pd al M5s soprattutto, e meno per Verdi Avs e Socialisti, dopo la conclusione anticipata della consiliatura guidata dal Domenico Bennardi. Come e se sono state ricomposte ( soprattutto nel Pd) le spaccature? Ci sembra piuttosto che si ripeta un copione già visto all’insegna del ‘’Prima pensiamo a vincere e poi si pensa…’’. Giovanni Angelino ( Matera nel cuore) insiste per la scelta in loco di un candidato sindaco materano, fuori da pressioni e logiche potentine e romane. Ma c’è una “azione’’ movimentista che prosegue per aggregare e far pesare la propria forza sia guardando nell’area di centrodestra che in quella di centrosinistra. Per ora è Quaresima… E allora la richiesta di elezioni primarie avanzate da 100 giovani materani sulla piattaforma change.org resta tale, viste le incertezze ‘’palesi’’ di quell’area. Ai ragazzi un consiglio. Non sprecate questa opportunità. Mettetevi insieme, formate una associazione e impegnatevi per la città, scegliendo un tema e un problema. Questo è fare politica in concretezza. I social sono utili, ma poi occorre essere conseguenziali. E magari tra di voi ci potrà essere qualcuno che voglia impegnarsi, facendo la gavetta da consigliere, per il governo della città.



Angelino (Matera nel cuore): “Primarie aperte se non c’è accordo nel Centrosinistra per il candidato sindaco di Matera”

Tra due mesi i materani saranno chiamati a scegliere il nuovo sindaco della città di Matera. Ma come accade puntualmente in ogni campagna elettorale nel Centrosinistra l ‘unità appare una chimera. Eppure è certificatamente provato che uniti si vince ma nel Centrosinistra si continua a litigare su chi deve imporre la propria linea politica per la scelta del candidato sindaco. La cosa più logica da fare in questi casi è organizzare le primarie. La richiesta è arrivata anche da 100 giovani della città di Matera che hanno anche avviato una petizione online per sostenere questa iniziativa politica. Voglio ringraziare questi giovani e annuncio il mio sostegno alla proposta di avviare le primarie aperte nel centrosinistra perché è l’unica strada percorribile in vista delle prossime elezioni regionali. Solo uniti si vince ma per vincere il Centrosinistra la deve smettere di litigare e deve presentarsi agli elettori materani con un atteggiamento credibile, che passa innanzitutto dall’organizzazione delle primarie, il metodo più democratico che viene utilizzato in politica, quella con la P maiuscola. Mi auguro che il mio appello non cada nel vuoto anche perché ci sono profili di spessore nel Centrosinistra e quindi anche iscritti di “Matera nel cuore”, uomini e donne di alto profilo, che possono partecipare alle primarie e concorrere alla candidatura per il sindaco di Matera nello schieramento di Centrosinistra. I giovani hanno dato una lezione ai più grandi, mi auguro che chi rappresenta i partiti possa accogliere con favore questa proposta, perché non più tempo da perdere, a patto che davvero si voglia fare una campagna elettorale per vincere le prossime elezioni. Perché se così non fosse saremmo di fronte al masochismo allo stato puro e a quel punto nessuno si dovrà scandalizzare di una sconfitta del Centrosinistra anche per un numero sempre più alto di cittadini che rinunciano a votare andando a rafforzare il partito dell’astensionismo”.