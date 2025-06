Angelino autonomo in consiglio : Non delego nessuno!

La voce era circolata nella giornata di ieri quando era stata notata l’assenza di Giovanni Angelino, ispiratore, fondatore della lista Matera nel cuore, con la quale è stato eletto, a sostegno del candidato sindaco Roberto Cifarelli. E da Giovanni, che è stato presente in passato nell’assemblea consiliare sotto varie esperienze politiche, abbiamo avuto la conferma che andrà avanti da solo nell’interesse della città. ” Non delego nessuno a rappresentarmi-ha detto Giovanni Angelino. Ho una mia storia e in consiglio darò il mio contributo per affrontare e risolvere i problemi di Matera, che ha bisogno di essere governata”. E con la scelta di ”responsabilità” di Giovanni Angelino è scontato che la coalizione riformista , maggioranza in consiglio comunale, passi da 18 a 17. Cifarelli dal canto suo,in una nota, https://giornalemio.it/politica/cifarelli-noi-compatti-in-consiglio-comunale-toc-toc-sindaco-che-vuoi-fare/ , parla di coalizione compatta e sprona il sindaco Antonio Nicoletti a dire cosa intende fare