“ANGELI (del Carro) e DEMONI (del Comune di Matera)” ….è con questo riferimento ad uno dei best seller di Dan Brown che il consigliere comunale di Matera Vito Sasso ha intitolato e diffuso la nota che pubblichiamo a seguire con cui stigmatizza un incomprensibile, almeno così appare, atteggiamento dell’amministrazione cittadina che a fronte della richiesta di una associazione di volontariato impegnata nella raccolta e distribuzione di generi alimentari e di prima necessità ai bisognosi, avrebbe snobbato la stessa.

Ma vediamo come racconta lui stesso l’accaduto:

“C’è chi da mesi è impegnato quotidianamente ad aiutare la gente bisognosa e chi invece si limita ad osservare dalla finestra questi “Angeli” senza adoperarsi per permettergli vita più facile anzi, complicandogliela. E’ la triste storia di quanto successo al Comune di Matera.

Sappiamo tutti che l’Associazione Angeli del Carro è stata una di quelle poche Associazioni che hanno dato sollievo a centinaia di famiglie materane, offrendo prodotti alimentari e portando loro la spesa a domicilio. Iniziative di solidarietà senza precedenti tanto che, molti cittadini ed imprenditori materani, certi della buona fede e della correttezza dell’Associazione Angeli del Carro, hanno offerto enormi quantità di derrate alimentari da distribuire. I prodotti erano talmente tanti che non riuscivano più ad essere contenuti nel locale sede dell’Associazione, nel Quartiere Serra Rifusa.

Per questa ragione l’Associazione ha inviato PEC al Comune di Matera, mail al Sindaco di Matera, chiedendo la possibilità di fruire per un periodo determinato, fino a cessata emergenza, di un locale di proprietà comunale sito sopra la sede dell’Associazione stessa, impegnandosi oltretutto ad aggiustarlo a sue spese. Tale richiesta nasceva dalla necessità di avere più spazio per il deposito delle derrate alimentari, che sarebbero poi state distribuite ai più bisognosi.

Il Comune di Matera di Matera non si è degnato neanche di rispondere, costringendo l’Associazione a rifiutare prodotti alimentari donate dai cittadini ed imprenditori, per mancanza di spazio.

Ricordo al Sindaco che il nostro Regolamento comunale, dà la facoltà all’Amministrazione di concedere locali comunali in via temporanea per manifestazioni di significativa importanza anche sociale.

Come mai è stata negata questa possibilità all’Associazione Angeli del Carro?

Perché il Comune di Matera non ha inviato PEC di risposta all’Associazione?

Una sola cosa è certa; riprendendo il titolo di Dan Brown, gli Angeli continueranno ad essere tali, L’Amministrazione DE RUGGIERI continuerà ad essere come nel film quella setta di illuminati che rappresenta il Demone. Naturalmente si rassegnasse il Sindaco, il bene vince sempre.

Matera, lì 09/05/2020

f.to Vito Sasso Consigliere comunale di Matera