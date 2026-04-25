Andrea Badursi aderisce a ”Progetto Civico”

Un passo alla volta, senza fretta, e Progetto Civico continua a raccogliere adesione puntando su esperienza, motivazioni diverse come quella di Andrea Badursi, imprenditore del settore agroalimentare e attuale consigliere comunale a Pisticci. Per Angelo Rubino e Giovanni De Santis è ”un passo significativo che rafforza il movimento”. E non finisce qui,immaginiamo.

IL COMUNICATO STAMPA

Progetto Civico Italia continua a radicarsi in Basilicata: adesione del consigliere comunale Andrea Badursi di Pisticci.

Prosegue con determinazione il percorso di crescita e radicamento territoriale di Progetto Civico Italia in Basilicata, fondato su una visione chiara: costruire un’Italia che parta dai territori, dalle comunità e dalla partecipazione reale dei cittadini.

A comunicarlo sono il Coordinatore della Provincia di Matera Angelo Rubino (Consigliere Comunale di Matera) e il Portavoce della Provincia di Matera Giovanni Desantis (Consigliere Comunale di Rotondella).

In questa direzione si inserisce l’adesione del Consigliere Comunale di Pisticci, Andrea Badursi, che ha scelto di condividere un progetto politico civico che mette al centro valori concreti come partecipazione, prossimità, trasparenza, autonomia locale e sviluppo sostenibile.

“L’ingresso di Andrea – sottolineano Rubino e Desantis – rappresenta un passo significativo nel rafforzamento della rete di amministratori locali che credono in un modello di governo vicino ai cittadini, capace di ascoltare, decidere e agire con responsabilità. Un impegno che si traduce nella volontà di costruire comunità più inclusive, sicure e coese, valorizzando le specificità di ogni territorio e promuovendo innovazione e qualità della vita”.

Per Federica D’Andrea, Coordinatrice Regionale di Progetto Civico Italia Basilicata, “l’adesione di Badursi conferma il percorso di radicamento del progetto in Basilicata, sostenendo un’idea di politica fatta di esperienza personale, competenze e responsabilità, con l’obiettivo di generare valore pubblico e futuro per le comunità locali”.

Il percorso continua, con l’ambizione di rendere ogni territorio protagonista del cambiamento e laboratorio di sviluppo, nel segno dell’orgoglio civico e della partecipazione attiva.