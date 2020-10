Due giorni, domenica 4 e lunedi 5 ottobre per il ballottaggio, che dovrà designare il nuovo sindaco di Matera :Rocco Sassone o Domenico Bennardi. Un voto per Matera e per due concezioni, programmi e coalizioni differenti a confronto. Ai materani la scelta giusta. Comizi, incontri, appelli e i tanti servizi pubblicati sulla campagna elettorale dovrebbero aver convinto anche gli incerti. Ma andate a votare. Del resto la giornata domenicale di sole dovrebbe favorire questo diritto dovere. Ma votate in libertà e in segretezza. E lasciate all’ingresso dei seggi il telefonino. E’ vietato fotografare la scheda. Quanti vengono beccati e denunciati rischiano sanzioni amministrative e penali. E’ accaduto 15 giorni fa e si è ripetuto di buon mattino anche al ballottaggio. Finiamola. La democrazia non si vende. Si conquista e si difende nella legalità e lealtà.