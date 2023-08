ANCORA SULLA RICHIESTA DEL SINDACO DI STRALCIARE AREE DAL PARCO DELLA MURGIA

Com’è noto, il sindaco Bennardi, con decisione motu proprio(?!) chiede alla Regione Basilicata la riperimetrazione dell’area del Parco della Murgia per escludere aree da destinarsi – la prima Murgecchia a “sito per gli spari della Festa del 2 luglio, la seconda Cava del sole a sito, già immaginato come una delle più importanti infrastrutture culturali eredità di Matera 2019, in grado di ospitare eventi culturali, dello spettacolo ma anche convegni fino a 8.000 persone (dove, all’aperto?), con una scenografia unica in grado di attirare e convincere artisti di fama internazionale a venire a Matera e generare solo l’anno scorso 35mila spettatori, di cui 74% nuovi visitatori della Cava del sole” (parole del sindaco).

Non intendo qui aggiungere neppure una parola a quanto commentato in proposito da Legambiente Matera e da Michele Morelli in particolare, da sempre protagonista attento della vicenda dei Sassi e della Murgia ineludibile corona, unicum ambientale, socio-antropico, culturale, storico che rende ‘speciale’ Matera. Finalmente, un lavoro ‘di fino’, che mette in riga, una volta e per sempre, le baggianate del sindaco e degli ancora oscuri interessi che certamente si nascondono tra le sue vacue parole. Un approfondimento che si preoccupa anche di ‘allargare’ la comprensione dell’ ‘incidente’ della riperimetrazione del Parco alla sua vicenda complessiva; alle interessate e mai nobili resistenze; all’ancora incompiuta effettiva realizzazione del Parco (che, per quanto mi riguarda, anzitutto dovrebbe procedere alla unificazione in un grande parco nazionale di tutta intera la Murgia apulo-lucana: anche per sottrarsi alla sconcertante miopia dei ceti dirigenti nostrani!). Se non avete ancora avuto modo di leggere le prese di posizione di Legambiente e delle tante associazioni ambientaliste e culturali in Città, vi invito a farlo, sono pubblicati su Giornalemio.it nelle edizioni dei giorni scorsi.

A me, in questa sede interessa sottolineare un aspetto che mi pare non secondario della pretesa richiesta di riperimetrazione, che la dice lunga circa la sospetta improntitudine del nostro ceto dirigente – oggi, quello politico compreso.

Mi ha colpito il refrain circolato nell’iniziativa pubblica di una decina di giorni fa in piazza e significativamente partecipata, promossa dalle Associazioni che hanno sollevato il velo sulla misteriosa richiesta avanzata dal Sindaco: sostanzialmente con quel refrain si dava dell’imbecille al Sindaco giacché ignaro dei vincoli insistenti sul Parco e perché si prestava alla facile pressione dei fanatici dei fuochi, anziché espletare la propria funzione di mediatore ‘colto’ tra facili desuete emozioni e la salvaguardia del bene comune quale dovrebbe essere considerato dalla comunità materana e dal mondo intero la nostra Città. Ma è davvero un imbecille questo sindaco? O perlomeno, lo è di suo o ne indossa volentieri anche la maschera? Verrebbe addirittura il sospetto che, consapevole dell’insignificanza sopraggiunta dei 5stelle, si sia messo sulla piazza nel mercato elettorale prossimo venturo… Chi, quali interessi si muovono all’ombra delle sue parole?

A maggior ragione diventa ineludibile cominciare a riflettere sulla condizione cittadina e a legare i fili sottesi all’evoluzione ‘spontaneista’ (?!) del nostro turismo culturale e al persistente ‘non ancora’ della potenzialità di trasformazione socioecologica dei territori materani e pugliesi confinanti.

Penso che occorra opporsi alla deriva urbanistico-sociale delle città d’arte, devastate dal marketing del turismo, che vedono spopolarsi i centri storici, trasformati in musei, e sfigurarsi gli apparati commerciali. In assenza di politiche economiche che creino lavori alternativi saremo destinati a diventare lavoratori addetti al servizio di alberghi o abitazioni private dei ricchi di mezzo mondo a casa nostra.

Le conseguenze sono a tutti note:

1) Spopolamento dei Sassi e del centro storico da parte dei residenti e trasformazione di case e appartamenti in residenze turistiche (tra l’altro prigioniere di sensali internazionali che si accaparrano una bella fetta del bottino e che non pagano tasse in Italia).

2) Trasformazione di tutti i negozi in servizi per i turisti: bar, ristoranti, boutique, souvenirs

3) Conseguente morte civile e sociale dei centri, letteralmente desertificati da questa dinamica, trasformati in un museo a cielo aperto attraversato da torme di turisti.

Se questo è il quadro, ne possono derivare alcune spontanee considerazioni, potenzialmente condivisibili, ma a ben vedere sbagliate.

La più comune è quella destrorso-moralistica che teme che vengano cancellate le nostre “radici” di fronte a una omogeneizzazione indistinta da parco giochi culturale. Queste fantomatiche radici non tengono conto delle grandi fratture storiche che hanno trasformato profondamente il territorio e la società nel corso del tempo, non fa eccezione la Basilicata e Matera, negli anni ‘50 e ‘60 quando con la fine del latifondo e della mezzadria è letteralmente scomparso un mondo che era esistito con scarsi mutamenti per circa sette secoli. Non c’è niente di antropologicamente deformante nel fatto che i territori, le città, i rapporti sociali cambino, è questa anzi la normalità del corso storico ed è lo stesso processo di formazione del nostro presente. Si tratta piuttosto di decidere in quale direzione vogliamo che esso si evolva.

L’altro aspetto è che, ovviamente, in questa asettica musealizzazione del nostro patrimonio artistico-culturale, l’arte e la cultura non c’entrano niente. Le torme umane vanno nei luoghi che sono stati trasformati a suon di marketing e “narrazioni” in dei cult turistici. Qui le amministrazioni locali ci hanno messo del tempo – e qualcuno ancora fatica – a capire che “valorizzare” il patrimonio artistico non significa fare un bel museo, curare percorsi cittadini con la consulenza di storici, storici dell’arte, ecc.; o fabbricare “eventi” com’è stato anche per Matera 2019; ovvero inventarsi miti farlocchi ma facilmente digeribili collegati al luogo e poi riempirlo di bar, ristoranti, alberghi, ecc. per monetizzare (cioè marketing); significa piuttosto “creare un’esperienza”. Insomma, nient’altro che un settore di investimento con modalità peculiari che hanno conseguenze sociali e urbanistiche determinate. Dunque, senza girarci tanto intorno, su questo si deve ragionare: è un buon business? Gli effetti collaterali che ha sono superiori o inferiori ai vantaggi che apporta?

La premessa più generale è che in questi territori non si tratta tanto di capire se il business è buono o cattivo, ma di prendere atto che non ci sono vere alternative: quali sono le alternative per un territorio come quello materano? Dato che bisogna pur vivere, si fa leva su quello che c’è e che funziona. Lasciando sostanzialmente al caso la gestione economica del paese, inevitabilmente finisce per emergere la soluzione più a portata di mano e apparentemente più conveniente; ieri i “salotti”, oggi il “turismo”. Il primo punto è dunque quello della politica economica nazionale, se ha o meno delle prospettive e dei piani di sviluppo, di impiego, di creazione di reddito, ecc., nella quale si possa quindi valutare se i vantaggi/svantaggi del parco giochi culturale siano migliori o peggiori rispetto ad altre scelte.

Perché, oltre a quelli menzionati, ci sono ulteriori svantaggi: il settore crea lavoro stagionale, per sua natura precario; il settore è a basso valore aggiunto che va tutto nelle tasche dell’imprenditoria (spesso legata a piattaforme straniere) e poco dalla parte del salario (oltre che stagionale infatti questo tipo di occupazioni è in genere estremamente “flessibile”). Infine, il settore dipende in tutto e per tutto dalla capacità di spesa di terzi e dal loro volere; è quindi soggetto alle mode delle “narrazioni” ma soprattutto alle crisi nel corso delle quali le prime cose che si tagliano sono i beni effimeri. Tra mangiare e andare in vacanza in genere si preferisce mangiare. E gli effetti si stanno vedendo anche in questo 2023: il 50% in meno di turismo nel Mezzogiorno; il 30% in meno a Matera.

Per fare scelte alternative a quella del parco giochi turistico ci sono dunque validi motivi. Bisogna però avere alternative che sono possibili solo con politiche economiche e industriali gestite a livello nazionale; spinte energicamente attraverso la consapevolezza e la mobilitazione popolare (ricordate il 1960 e poi il Febbraio ‘70?) Se invece si intende proseguire con questo tipo di turismo, se una volta anche per questo bisognava emigrare, “finalmente potremo essere camerieri a casa nostra!”.

Sempre in quella pubblica iniziativa voluta dall’associazionismo materano, mi ha colpito negativamente la ‘postura’ dell’opposizione politica e dell’ ‘opinione che conta in città’: piagnucolosa l’Opposizione in Consiglio comunale e in quello regionale, che denuncia tutta la propria impotenza a fare il mestiere; romantica o vaniloqua l’opinione piccolo borghese; assente quella popolare … Ma come?, costoro non sono più neppure in grado di proporre un’altra strada – non dico alla retriva autosufficienza di questo centrodestra a maggioranza potentina, ma all’opinione pubblica, alla maggioranza elettorale che non è andata a votare alle scorse regionali (e di questo passo non ci andrà neppure l’anno venturo). Anche per queste ragioni non bisogna demordere: a settembre, quando Sindaco e Congrega della Bruna torneranno a parlare in pubblico della riparametrazione del Parco, occorrerà costringerli a discutere non soltanto di quella che potrebbe apparire una ‘questioncella’ e non lo è: occorrerà discutere prima di tutto delle politiche nazionali e meridionalistiche economiche e industriali, della loro sostenibilità socioecologica, contenute nel PNRR. A tutt’oggi non si hanno informazioni attendibili circa gli investimenti, le misure, i programmi attuativi, i cantieri ‘messi a terra’ con quelle risorse: A chi aspettano Sindaco, Presidente della Provincia, Presidente della Regione, Dirigenti delle Aziende coinvolte, perlomeno ad elencarle? E’ da lì che bisogna tornare a discutere, anche dell’alternativa povera del lavoro nel Turismo.

Più in generale: Se accettiamo l’idea che libertà e cittadinanza implichino, di fatto, che conoscenza, partecipazione, mutua socialità siano costitutivi del vivere insieme, pensare il concetto di cittadinanza implica non fare o non fare certe cose, ma della loro posizione nella scala di riferimento della cittadinanza attiva. E invece, qual è oggi l’obiettivo? Quando si parla di sfruttare le risorse del patrimonio storico-artistico, assai più prosaicamente si intende una cosa ben precisa e semplice: includere altre località, che in questo momento ne sono escluse, nel circuito di quelle cult, nient’altro. Questo lo si ottiene con efficaci operazioni di marketing come è accaduto con Matera 2019; un pacchetto in cui l’elemento artistico è una delle componenti, non certo la più importante, di un programma di “intrattenimento”, è questa la parola chiave. Insomma, per farla breve, l’obiettivo è instaurare un nuovo meccanismo di valorizzazione del capitale, attraverso l’inserimento dell’arte e della cultura in circuiti commerciali di intrattenimento. Tutto ciò può andare oltre e includere anche, per esempio, il museo come “location” di pubblicità, cene, galà, concerti, sfilate di moda e quant’altro. Farci dei soldi. Che c’entri questo con l’arte e la cultura, personalmente fatico a capirlo. La dimostrazione che ciò produrrebbe trasformazioni culturali effettive (in senso positivo) ancora manca, mi pare.

Che fare allora? I fatti dimostrano che è una strada fallimentare, che produce cattiva occupazione e nessuna educazione creativa. Magari però fa arricchire qualcuno. È una strategia sistematica d’accatto assecondata da organi di gestione che, se non altro, avrebbero la possibilità di pensare delle alternative. Questo è il vero contenuto dell’iniziativa del sindaco, ‘malgré lui’, probabilmente: semplicemente, non se ne rende conto (come non se n’è reso conto il suo elettorato quando l’ha votato..).

La complessità della sfida è alta, ma la partita può essere giocata. Scuola, musei, istituzioni nazionali possono tentare di dettare degli indirizzi, se non altro, costituzionali. L’Associazionismo locale può contribuirvi efficacemente; e su questo misurare il valore delle formazioni e dei candidati delle prossime tornate elettorali; prima ancora, costituirsi in soggetto confederato a rete e con l’intelligenza dei passati errori per contare ed esperire altri sentieri culturali, sociali e politici. Perlomeno e nello specifico, potranno opporsi criticamente alle mode che affollano ancora Direzioni di Musei, Fondazioni varie, Enti cosiddetti culturali in queste lande di conquista per le bande leghiste secessioniste.