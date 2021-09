A Bernalda, come in altri Comuni lucani, è in corso la campagna elettorale per il rinnovo dei consigli comunali e la elezione di primi cittadini. Ci eravamo occupati nei primi mesi dell’anno della singolare vicenda che portò questa cittadina al commissariamento provocata dall’adesione dell’allora sindaco ed ora ricandidato alla stessa carica Domenico Raffaele Tataranno alla Lega. Adesione non ritenuta coerente da larga parte dei consiglieri con lui eletti che per questo si dimisero. Ce ne occupammo per la rilevanza politica che andava oltre i confini comunali in questione.

Siamo ritornati-qualche giorno fa- sull’argomento nel momento in cui abbiamo letto la dichiarazione di un dirigente della Lega che negava ci fosse mai stata l’iscrizione di Tataranno a tale partito, quando in passato (come ampiamento dimostrato e verificabile in rete) veniva invece rivendicato il contrario.

Riceviamo da Fuina e Forcillo, esponenti dei due movimenti bernaldesi che avevano riportato la dichiarazione di Carriello, una nota che esordisce dichiarando di essere in risposta al nostro articolo (https://giornalemio.it/politica/tataranno-ex-e-ricandidato-sindaco-di-bernalda-e-ancora-della-lega/) di cui gli “scriventi” dicono di “apprezzare molto la voglia di fare chiarezza sulla vicenda” e in cui non viene contestata la veridicità di quanto da noi ricostruito.

I due, in verità (già con la rivergination tentata con “l’incontro istituzionale” con il dirigente leghista) sembrano essere più interessati a contrastare gli avversari del candidato Tataranno (essendo palesemente schierati a suo sostegno, cosa ovviamente legittimissima) tant’è che si avventurano in una polemica nei confronti del PD condita da presunte “indiscrezioni che sarebbero giunte alle loro orecchie”. Insomma, chiacchiere di paese in cui non ci interessa entrare e che è giusto si risolvano a quel livello.

A noi rimane una sola curiosità: ma un movimento che si dichiara astensionista e sostiene curiosamente un candidato, i suoi aderenti il 3 e 4 ottobre andranno a votare per coerenza a questo sostegno o non andranno per coerenza con il loro essere astensionista?

Nel frattempo, nell’augurare buona campagna elettorale a tutti i contendenti in campo, riportiamo a seguire la nota che ci è pervenuta:

Le menzogne del PD sulla decaduta dell’ex sindaco Domenico Tataranno

“In risposta a un articolo pubblicato sulla testata “Giornale Mio” del 15 settembre 2021, https://giornalemio.it/politica/tataranno-ex-e-ricandidato-sindaco-di-bernalda-e-ancora-della-lega/, gli scriventi apprezzano molto la voglia di fare chiarezza sulla vicenda, costata come è noto il commissariamento al Comune di Bernalda-Metaponto.

Da indiscrezioni giunte alle nostre orecchie e circolanti in alcuni ambienti vicini al centrosinistra, che alle elezioni comunali del 3 e 4 ottobre si contrappone alla lista civica di Tataranno, pare che l’ordine di staccare la spina all’allora sindaco sia giunto ai dissidenti capeggiati dalla squadra dei consiglieri PD da alcuni vertici di quel partito.

Ora, nel puntare il dito sulla presunta colpevolezza di Tataranno e sulle estemporanee dichiarazioni dei quadri dirigenti della Lega, riprese da tutti gli organi di stampa dell’epoca, si continua a distrarre l’opinione pubblica da quello che invece è stato un vero e proprio delitto, quello sì di una gravità inaudita, ovvero l’esclusione dell’esposizione dei fatti dall’assise del Consiglio Comunale indetto all’epoca.

Le dimissioni immediatamente prima del consiglio comunale di ben nove consiglieri di maggioranza, hanno determinato, al pari di quanto patito da Ignazio Marino a Roma, la caduta e il commissariamento dell’intera amministrazione senza che ai cittadini venisse dato di conoscere “nulla”.

Sono moltissime le perplessità che questo modus operandi continua a infondere sull’opinione pubblica e politica degli elettori, che di conseguenza si sfiduciano… E da essa, la politica, si allontanano.

Ma si rendono conto i consiglieri del PD che il mandato da loro ricoperto non riguarda la sola rappresentatività di chi li vota?

E che i loro doveri istituzionali investono e comprendono “anche” quei cittadini che non hanno dato loro alcuna delega o preferenza?

Si rende conto il PD dell’antidemocraticità del suo agire sistematico?

Se l’Istituzione del consiglio comunale dev’essere by-passata e umiliata per le dichiarazioni riportate sulla stampa o su Facebook, allora che bisogno c’è di candidarsi a sindaco o a consigliere alle elezioni comunali?

E dell’altro malaffare politico riguardante l’attuale alleanza elettorale PD-M5S che ha di fatto escluso la marea di attivisti pentastellati per inciuci fatti a tavolino e di nascosto?

Il Pd di Bernalda, autore in questi giorni di un comunicato politico contro la Lega e Tataranno, sulla ben più importante questione che riguarda l’attentato alle istituzioni comunali e al popolo di Bernalda e Metaponto ad opera dei suoi ex consiglieri (e che noi a differenza sua stiamo strenuamente difendendo), continua spudoratamente a tacere.

Dimostrando, così, di essere molto più antidemocratico della Lega, che sull’argomento si è invece immediatamente precipitata per incontrarci e fornirci i chiarimenti da noi richiesti.

Invece di sbraitare alla luna, fornisse il PD il nome dei suoi cronici faccendieri e raìs responsabili di tutto ciò.”

Bernalda-Metaponto, 18 settembre 2021

Per il Comitato Cittadiniattivi di Bernalda-Metaponto

Il Presidente, Donato Fuina

Per il Movimento Astensionista Politico Italiano

il Segretario/Portavoce Antonio Forcillo