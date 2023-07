Ancora, a proposito di raccolta differenziata ….

Il tema è uno di quelli più ostici per una pubblica amministrazione, ovvero una gestione soddisfacente del sistema di raccolta dei rifiuti. Molte sono le metodiche applicate in altre realtà e che si pongono ad esempio per Matera in cui, anche il Sindaco, -dopo un inizio difficoltoso che poi è sembrato consolidarsi- è costretto a lamentare un arretramento con una nota in cui si annunciano controlli e sanzioni (https://giornalemio.it/ambiente/allerta-rifiuti-differenziata-in-calo-e-comune-matera-corre-ai-ripari/). Nei giorni precedenti l’argomento aveva preso vigore anche su Gionelaemio.it con Giovanni Caserta (https://giornalemio.it/politica/materdomini-cambiamo-sistema-di-raccolta-rifiuti-come-a-bologna/) e altri (https://giornalemio.it/ambiente/rifiuti-tra-risparmio-e-innovazione-a-cesenatico-si-fa-cosi/) che hanno invitato a mettere in discussione l’attuale sistema pur ereditato da questa amministrazione con un appalto già definito da chi li aveva preceduto. Sull’argomento riceviamo e pubblichiamo a seguire un nuovo intervento di Francione Francesco Paolo.

“A proposito di raccolta differenziata“

“Il rammarico del Sindaco per i passi indietro che si sono registrati a Matera riguardo alla raccolta differenziata e il suo appello alla cittadinanza perché le regole vengano con più impegno rispettate devono essere condivisi pienamente. Per i cittadini, d’altronde, non può che essere motivo di orgoglio il fatto che Matera venga premiata per i suoi comportamenti virtuosi, come per il “Plastic free” ritirato recentemente a Bologna.

Ci sono, però, anche altri elementi della questione da mettere in primo piano, anche per mantenere una forma di dialogo tra amministrati e amministratori, come auspicato in un recente intervento da un illustre nostro concittadino quale è il prof. Caserta .

Con franchezza bisogna ricordare, aldilà delle clausole contrattuali sottoscritte da una precedente Amministrazione, che l’attuale sistema risulta, per molti aspetti, problematico e inefficace e che , oltretutto viene propagandato come “Porta a Porta”,ma tale non è. E lo sanno bene quelli che patiscono i gravi disagi per dover scendere e risalire tre o quattro piani del loro condominio, senza ascensore, come gli anziani e le persone con disabilità temporanea o permanente.

Negli anni passati, infatti, un “Porta a Porta”, è stato praticato da una cooperativa, poi passata alle dipendenze dell’Amministrazione Comunale. Era un lavoro durissimo, mi è stato raccontato, si passava veramente per un centinaio di appartamenti, salendo e scendendo scale e pochi operatori hanno resistito per molto tempo.

Oggi il sindaco dovrebbe, a mio parere, sottoporre all’attenzione del gestore, almeno alcune osservazioni, per tentare di trovare qualche soluzione più adeguata.

• Molte famiglie vengono penalizzate con la riduzione degli spazi della loro casa, dovendo collocare sui balconi o altrove i 5 mastelli: può il gestore arrogarsi questo potere di discriminazione nella cittadinanza, senza considerare se ci sono le condizioni per applicare una tale disposizione?

• Riportare in casa il mastello lasciato per molto tempo sul marciapiede ( non tutti hanno possibilità di riportarlo in casa appena svuotato !) ove potrebbe subire un uso improprio per gioco o per diseducazione da parte dei passanti accompagnati spesso da animali domestici, rappresenta un grave rischio per l’igiene della casa.

• Mastelli e bidoni costituiscono anche grave pericolo quando vengono sbattuti dal vento sulla strada o, dai temporali, sui passanti che cercano di mettersi in salvo, (come abbiamo visto su via Buozzi, recentemente!)

• Disseminati sui marciapiedi, bidoni e mastelli costituiscono piccole barriere architettoniche soprattutto per ipovedenti e disabili, per genitori che portano i piccoli in carrozzine, per tutti i cittadini ! ( Sarebbe bene conservare il significato delle parole: marciapiede significa che si deve poter camminare !)

• Alcuni amministratori di condominio hanno avuto permesso di collocare fino a 15 bidoni nelle carreggiate dei garage, compromettendo la pulizia dei locali e soprattutto l’incolumità dei cittadini: è in loro potere? Può deciderlo il gestore? E le autorità competenti non hanno nulla da dire ?

Ma non credo sia solo questione di raccolta dei rifiuti: si ha, talvolta, la sensazione che la città non venga curata come dovrebbe. Un esempio? Si può andare in piazza Mulino e vedere il degrado, dopo che tutta via don Minzoni è diventata una bella zona pedonale? Percorrere via Nazionale e constatare, da un decennio, l’abbandono della casa-villetta ex sede della guardia forestale? Camminare su via Manzoni, con marciapiedi traballanti e alberi decapitati che producono sul tronco ricca ramificazione che però ostacola il passaggio?

Piccoli problemi, senza dubbio, per giovani ventenni; un po’ più gravi per i settantenni !”

Francione Francesco Paolo.

21 luglio 2023