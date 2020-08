Non è escluso che se nell’area di centrosinistra non si dovesse trovare la quadra, a patto che si faccia qualche passo indietro, non vengano fuori uno o due sindaci in piu’ di ”bandiera” ma con poche chances di andare al ballottaggio. Area Insieme o separati Matera 2029? I numeri contano e su questo non ci piove, nonostante le difficoltà oggettive di mettere a punto le liste. Del resto è un momento difficile, siamo ad agosto, e si fatica il doppio. La notte porterà consiglio? Chissà. Ma stiamo ai fatti ed evitiamo sparate strumentali, che fanno tante cliccate negative… che abbassano il livello di considerazione su una campagna elettorale da scommesse al ribasso. Trasversalismi e salti della quaglia, con cambi repentini di maglia, lasciano intravedere aldilà delle scelte interessi precisi sulla città. La ufficializzazione delle liste tirerà fuori un quadro nitido e con un percorso già visto in passato. Nel frattempo i sindaci restano quattro. Sono Giovanni Schiuma per il Pd e altre civiche, Rocco Sassone per il centro destra e civiche, Pasquale Doria con ”Matera civica”, ”Comunità materana”,”Matera Libera” e ”Comunità materana. Pasquale Doria Sindaco” e Domenico Bennardi per M5S VOLT; Matera 3.0, Verdi e PSI. Sabato mattina la presentazione di liste e candidature. Quanto ai programmi c’è tempo…