E’ stata una visita, svoltasi nella massima riservatezza, come è giusto che sia quando si tratta di ospiti che sono impegnati nel difendere la pace ovunque, come la Nato, quel ”Patto Atlantico” tra Paesi liberi del quale fa parte l’Italia. Una delegazione con esponenti di diverse nazionalità che ha visitato la città, in sicurezza, che si è informata sul territorio e su quelle che in passato tra Matera e Montescaglioso aveva ospitato bassi missilistiche durante la guerra fredda, quando il mondo era diviso a metà tra Nato e Patto di Versavia. Oggi la guerra in Ucraina, con l’invasione russa in corso, ripropone questioni irrisolta. Ma occorre tenere nervi saldi e tanta responsabilità. Per l’occasione era presente anche una nostra concittadina, che ha servito e serve lo Stato alle diverse latitudini.



LA NOTA DEL COMUNE

L’Amministrazione comunale ha incontrati diplomatici di Paesi NATO

Si è svolta nelle giornate dal 16 al 18 marzo la visita a Matera dei quaranta membri del Nato Regional Cooperative Course, alti ufficiali e diplomatici provenienti da Paesi NATO, Medioriente e Partner, coordinati dal Col. Angelo Iachetti, direttore NRCC presso il Nato Defense College e in servizio in Iraq, Kurdistan, Libano e Siria.

Presente anche il Caporal Maggiore Capo Maria Teresa Di Cuia, materana pluripremiata e impegnata per molti anni in missioni di pace in Libano, Afghanistan e Siria.

Oltre alle attività istituzionali previste dal programma, la delegazione ha approfondito, con ricerche sul campo, tematiche legate ad alcune peculiarità del territorio materano – come il sistema della raccolta delle acque e le basi missilistiche costruite alle porte della città durante la Guerra Fredda – e ha poi effettuato una visita culturale ai rioni Sassi con esperte guide locali.

Ad accogliere la prestigiosa delegazione straniera, per il Comune di Matera c’erano l’Assessore alla Cultura Tiziana D’Oppido, il Capo di Gabinetto Gianfranco Lopez e il Presidente del Consiglio Antonio Materdomini, mentre il Sindaco Bennardi ancora positivo al Covid, ha inviato un video messaggio di saluto. Presente anche il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Matera, Ten. Col. Roberto Lerario, che in passato ha prestato servizio presso il Quartier generale supremo delle potenze alleate della NATO in Belgio.



—

Per motivi di sicurezza concordata con i diplomatici, la comunicazione è stata posticipata all’evento stesso.