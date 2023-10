Anche sul M5S si abbatte l’onda Chiorazzo….

Il lavorio ai fianchi delle forze politiche lucane potenzialmente facenti parte di una coalizione per contrastare il centro destra alle prossime elezioni regionali deve essere davvero incessante per far digerire alle stesse -volenti o nolenti- il piatto pronto di Angelo Chiorazzo a candidato presidente. E questa onda d’urto come era prevedibile si è abbattuta anche sul M5S, quello che sembrerebbe il più restio alla imposizione sacramentale, con uno dei due consiglieri regionali, Gianni Leggieri, che compie una fuga in avanti del tutto scorretta rispetto al proprio movimento e ai suoi dirigenti, dichiarando che Chiorazzo per lui va bene, è il migliore che ci sia. E dunque bando alle chiacchiere! Il perchè lo faccia forse potrebbe dipendere dalla ricerca di un sua futura collocazione, ma si vedrà. Intanto, la sua uscita ha costretto il coordinamento regionale del M5S a precisare che trattasi di un mero parere del tutto personale, quello di Leggieri. A seguire il comunicato diffuso dal Coordinamento regionale del M5S, composto da Arnaldo Lomuti, Viviana Verri e Alessia Araneo: “Registriamo la volontà da parte del consigliere regionale Gianni Leggieri di esprimere pubblicamente un parere del tutto personale sui nomi in corsa alle prossime elezioni regionali. Ricordiamo senza esitazione, tuttavia, che nel M5s continua a vigere sempre lo stesso metodo, quello del confronto con la base.

Per noi, questo metodo è un valore non negoziabile. L’assemblea resta sovrana e, per il momento, continuiamo a lavorare a un’alternativa seria e credibile da contrapporre al centrodestra lucano. A noi interessa presentare agli elettori un progetto per la Basilicata, che parli di transizione energetica piuttosto che di bonus, che miri a valorizzare competenze piuttosto che a farle fuggire altrove, alimentando uno spopolamento che sembra inarrestabile, che punti ad un turismo di qualità incentrato sul patrimonio artistico, culturale, enogastronomico, sulle risorse naturalistiche. Vogliamo costruire una regione dove spostarsi da un paese all’altro non sia più un calvario di strade interrotte e cantieri eterni, dove i trasporti pubblici siano adeguati alle esigenze di residenti e turisti, che accorcino le distanze tra i nostri paesi facendoli uscire dall’isolamento. Dobbiamo essere pronti a sostenere quanti investono in questa terra, promuovendo un’industria sostenibile, ponendoci al fianco degli agricoltori che da anni sono messi in ginocchio da calamità naturali e aumenti dei costi di produzione. Pensiamo ad una sanità pubblica che punti sui centri di eccellenza di questa Regione senza dimenticare la medicina territoriale, primo fondamentale presidio specie nelle aree più interne, dove oggi si fatica persino a trovare un medico di medicina generale. Vogliamo una Regione vicina agli amministratori locali, che sappia comprenderne i bisogni ed aiutare tutti a prescindere dalla bandiera politica, e vogliamo candidare persone che rispetto a tutto questo possano portare in dote un patrimonio di esperienze, competenze, passione, dedizione, non pacchetti di voti. Questo è il progetto che vogliamo costruire, che stiamo costruendo con i nostri attivisti, e che siamo pronti a condividere con le forze politiche che sapranno guardare prima ai contenuti e poi ai nomi, che sapranno compiere scelte chiare e coraggiose. Il Movimento Cinque Stelle ha come padrone soltanto il bene della comunità lucana. ” Coordinamento M5S Basilicata – Arnaldo Lomuti, Viviana Verri, Alessia Araneo.

Leggieri: Chiorazzo unico candidato credibile del “campo largo“

“A seguito della mia ultima, l’ennesima, riflessione sulle prossime elezioni regionali, ho ricevuto numerose e significative adesioni che guardano con favore ai nuovi scenari politici che si intravedono all’orizzonte, con una apertura alla società civile e al laicato cattolico. Una unione di energie e di idee che può competere alla pari in vista delle prossime elezioni regionali e che può rappresentare una alternativa valida, in grado di battere il centrodestra locale (e non solo), fautore del ‘sedicente governo regionale del cambiamento. A proposito di quest’ultimo, arrivano come un fulmine a ciel sereno, ma neanche più di tanto, le dimissioni dell’assessora regionale alle Infrastrutture, Donatella Merra. In verità, il suo malessere all’interno dell’esecutivo di via Verrastro è emerso più volte nell’ultimo anno. Merra si sentiva imbrigliata nel raggio d’azione ipotizzato in un Dipartimento strategico per la regione. Ha gettato la spugna, anziché portare avanti una serie di interventi necessari (si pensi alla viabilità interna, all’annosa questione di Maratea, ai collegamenti ferroviari, al dissesto idrogeologico). Una presa di coscienza chiara: denota che il ‘sedicente governo regionale del cambiamento’ non è più credibile e non è neppure più supportato da una figura apicale come l’ormai ex assessora Merra. E’ giunta l’ora delle scelte e non c’è più tempo da perdere. Ritengo sia arrivato il momento di assumersi le proprie responsabilità, mettendo da parte ulteriori temporeggiamenti. Esiste una maggioranza silenziosa di cittadini, convinta che questo centrodestra sia battibile unendo le forze, con uno sforzo collettivo. La pretattica e le ambiguità non giovano a nessuno. E’ finito il tempo degli insensati e lesivi tentennamenti, i quali non fanno altro che contribuire a confondere le acque in un momento in cui servono chiarezza e pragmatismo. In un campo largo aperto alla società civile e al laicato cattolico, l’unico nome possibile non deve essere espresso solo dai partiti, ma anche dalla stessa società civile, vicina ai bisogni dei cittadini. Le tante e significative adesioni che ho raccolto, frutto anche dei miei interventi dei giorni scorsi, esprimono a maggioranza un solo nome. E’ quello dell’imprenditore cattolico Angelo Chiorazzo. Ritengo che possa essere il migliore candidato del ‘campo largo’ alle prossime elezioni regionali. La campagna elettorale per il rinnovo del Consiglio regionale è alle porte. Il momento caratterizzato dai sofismi e dalle diffidenze è finito. L’unica vera priorità è quella di costruire una credibile e univoca alternativa al centrodestra con un candidato forte, sostenuto anche da tutti quei partiti che intendono dare un contributo di idee nei programmi, e della società civile. Per il bene dei lucani e della Basilicata”.