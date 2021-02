Ed anche quel rito democratico on line con cui il M5S chiede il via libera ai propri iscritti ogni qual volta deve assumere scelte importanti si è consumato sul SI o NO ad entrare nell’ammucchiata del governo Draghi.

Il popolo degli iscritti (119.544) ha risposto SI in 44.177 (il 59,3%) e NO in 30.360 (40,7%), 74.537 in tutto…..la parte restante ha scelto l’astensione che è sempre un segnale ambiguo da decifrare.

Dunque a malincuore ma il M5S entrerà nel governo Draghi. Un poco per presidiare le sue leggi sin qui adottate ed un poco per evitare che altri gestiscano il gruzzolo che Conte in primis ha portato in dote all’Italia.

Questi i desiderata. E se fossero corrisposti dal presidente incaricato per loro sarebbe logico e giustificabile l’adesione. Non solo, ma lo sarebbe anche per gli alleati PD e Leu…..cosa che salvaguarderebbe l’alleanza in nuce che è stato uno dei veri bersagli di questa crisi a freddo del Conte2.

Ma sarà così? Fino ad ora la sfinge Draghi non ha parlato. Tutti coloro che sono usciti dalle consultazioni hanno raccontato di una persona che ha ascoltato ma non ha proferito parola.

Ora dovrà finalmente parlare il vate. Dovrà scoprire le carte. Ed allora si vedrà chi potrà dire di stare in questa ammucchiata senza perdere la faccia (non completamente almeno).

Contento l’ex capo politico Luigi Di Maio che ringraziando la base ha detto: “Abbiamo scelto il coraggio e la partecipazione, ma soprattutto la via europea e un insieme di valori”. E con il reggente Vito Crimi che ha ricordato ai parlamentari dissidenti che la decisione di Rousseau è “vincolante”.

Anche Davide Casaleggio -che ha annunciato il risultato del voto dalla sede milanese dell’associazione Rousseau- ha dichiarato: “sono molto contento….che anche questa volta siamo riusciti a riunire e fare sintesi della volontà di tutto il M5s, riunendo decine di migliaia di elettori per farli esprimere sul governo. In altri partiti decidono 4-5 persone quindi sono molto contento”.

Il capogruppo alla Camera M5s Davide Crippa, membro della delegazione che ha fatto le consultazioni con Draghi, ha rivendicato che : “Siamo gli unici che lasciano decidere la base, la nostra comunità, a differenza di altri, dove le decisioni sono spesso calate dall’alto”.

Ma c’è chi dice NO “Stavolta non ce la faccio. Non posso far altro che farmi da parte. Da ora in poi non parlerò più a nome del Movimento 5 Stelle anche perché in questo momento il Movimento non parla a nome mio”. Ed è uno del calibro di Alessandro Di Battista che ha ringraziato Beppe Grillo: “Zero polemiche, le decisioni si devono rispettare ma si possono anche accettare. Però la mia coscienza politica non ce la fa a digerirle”.

Insomma proprio come si risponde nella famosa trasmissione dei pacchi: dottore grazie ma rifiuto l’offerta!

Bisogna ora vedere la tenuta dei gruppi parlamentari.