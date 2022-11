Anche per Vito Bardi la tradizionale convenienza della “politica dei due forni”?

Secondo Agatha Christie “Un indizio è un indizio, due indizi sono una coincidenza, ma tre indizi fanno una prova“. Per cui, al fine di stabilire con certezza se anche per il Presidente Vito Bardi trattasi di benefit occasionali o della messa in pratica della riesumata “politica dei due forni” di andreottiana memoria occorrerà attendere che anche “la terza” stampellata in consiglio regionale di Italia Viva si consumi. La prima volta il duo Polese & Braia ha concesso il puntellamento gratis perché -dissero- bisognava consentire le surroghe per evitare danni erariali (addirittura), l’altra sera invece il bis è stato concesso in cambio del classico piatto di lenticchie di un voto della maggioranza (tale grazie a loro due) in calce ad un mero ordine del giorno. Il provvedimento vero, se e quando, verrà in un futuro da definire. Per quanto si tenti di respingerla -tra interviste e post- in modo sempre meno convincente da parte degli interessati, l’accusa di inciucio con questa maggioranza che sarebbe altrimenti al palo, si sta sempre più sedimentando nell’opinione pubblica. Ad alimentarla, oltre che i comportamenti in aula dei due consiglieri Braia e Polese, anche le esplicite accuse in tal senso da parte dei due dissidenti della lega Vizziello e Zullino che parlano di accordi sotterranei tra IV e FdI e chiedono con insistenza a Bardi “una verifica del perimetro della maggioranza“, essendo proprietari loro dell’altro forno a cui il generale acquista il pane alla bisogna. E sul tema, domani mattina, i due consiglieri della Lega, hanno annunciato una specifica conferenza stampa perchè, scrivono, c’è: “La necessità di chiarire la nostra posizione all’interno del Consiglio regionale della Basilicata e di offrire alcune valutazioni dell’attuale situazione politica regionale alla luce delle fibrillazioni verificatesi nelle ultime due riunioni dell’Assise regionale”. Bene. Vedremo se il pane per Bardi aumenterà di prezzo. E di quanto.

Per i più giovani ricordiamo che la dottrina dei cosiddetti “due forni” Giulio Andreotti spiegò di averla praticata durante la crisi del 1987, con elezioni anticipate, con quello socialista e quello comunista, a cui rifornirsi alternativamente per calmierare le richieste esose di Bettino Craxi. Ma la metafora è antecedente ed è riferibile agli anni ’60 quando la Dc metteva a frutto la propria centralità per attingere sia dal forno dei socialisti allora guidati da Pietro Nenni (siamo negli anni del primo centro sinistra) o da quello dei liberali di Giovanni Malagodi e persino del MSI.

