Sembra che sia partita una strategia (a perdere) da parte della maggioranza regionale di centrodestra di attacco frontale ai media accusandoli di non dire la verità….che poi sarebbe, secondo lor signori, che tutto va bene. Ovviamente una verità che sta solo nella loro testa. Basta fare un passo fuori e tutta questa pia illusione crolla come un castello di carta schiacciato dalla cruda realtà di una situazione allo sbaraglio.

Abbiamo già dato conto della nota di qualche ora fa dell’assessore Leone (https://giornalemio.it/politica/leone-se-la-prende-con-i-media-non-dicono-che-tutto-va-bene/) ed ecco ora quello della consigliera regionale della Lega Dina Sileo -sulla stessa linea- attaccare “i giornali” che “non raccontano la verità“.

E quale sarebbe la verità? Secondo la Sileo che “Il Programma regionale che detta Indirizzi strategici per la fase 2 è stato approvato il 2 luglio scorso. La Basilicata sta fronteggiando questa seconda ondata della pandemia molto meglio di altre regioni.” Insomma, secondo lei: tutto va bene signora marchesa!

Ma, invece, l’amara verità è un’altra ed è sotto gli occhi di tutti: c’è una situazione in pieno caos. La causa? Chi doveva predisporre in tempo utile (ovvero nei mesi estivi) tutto ciò che ora servirebbe e non c’è non l’ha fatto. Stop. Semplice cari Leone e Sileo.

Non sono stati rinforzati i presidi ospedalieri con più posti e più personale, non si è attrezzato gli ospedali periferici in tempo utile per i positivi asintomatici o paucisintomatici, non si è assunto personale sanitario (vi sembra serio farlo in queste settimane come accade all’ASM di Matera?), non ci si è procurato un numero adeguato di tamponi per il tracciamento con dei drive-in per farli effettuare rapidamente ed in sicurezza per tutti (chi deve fare un tampone è costretto a ricorrere al privato al costo di 85 euro), non si è organizzata la medicina territoriale per gestire a domicilio i positive (le Usca laddove funzionano sono insufficienti), non si è strutturata un’attività con i medici di base e pediatri, non si è organizzato un servizio di ospitalità per i positivi che non possono effettuare la quarantena in casa, non si è organizzato un servizio di supporto a quelle famiglie tutte positive che non possono uscire (chi va a fare la spesa per loro, visto che sarebbe illegale -oltre che pericoloso per gli altri-uscire?). E che dire delle tende del Quatar per poi stendere un velo pietoso sul fatto che non si è stati capaci di ordinare in tempo utile nemmeno i vaccini antinfluenzali (meno male che per quello covid ci penserà Arcuri). Scusate se è poco…….

Ma per la Sileo tutto ciò non è verità, la verità sarebbe tutta nel fatto che avrebbero approvato sulla carta una programmazione a luglio scorso… bene, bravi, bis. I lucani, infatti, sono entusiasti (cittadini. operatori sanitari, sindaci, farmacisti, medici di base….)….plaudono tutti alle magnificenze dell’azione regionale.

Ma ecco la prosa della Sileo che ci deve credere per davvero:

“Piano emergenza Covid, Sileo: giornali non raccontano la verità”

“La Basilicata sta fronteggiando questa seconda ondata della pandemia molto meglio di altre regioni. E questo è possibile grazie al senso di responsabilità dei lucani e alle misure adottate dalla Regione. Leggere articoli di giornali in cui si evidenza con grandi titoli che in Basilicata mancherebbe un piano per affrontare l’emergenza, è offensivo in primis verso i propri lettori e i cittadini in generale, a cui non viene raccontata la verità. E lo è ancor di più nei confronti dei medici e degli infermieri in prima linea e di tutti coloro che, in questo delicato momento, hanno la responsabilità istituzionale di gestire l’emergenza”.

È quanto dichiara la consigliera regionale di maggioranza, Dina Sileo (Lega), in riferimento a un articolo di giornale in cui si evidenzia l’inesistenza di una pianificazione regionale per fronteggiare l’emergenza.

“Il Programma regionale ‘Convivere con il virus e contenerlo – Indirizzi strategici per la fase 2, testing tracing e treating’ – prosegue l’esponente della Lega – è stato approvato dalla giunta Bardi lo scorso 2 luglio, ai sensi del Decreto legge n. 34 del 2020. Nonostante le difficoltà, inevitabili, che una pandemia di questa portata sta procurando in ogni angolo del pianeta, siamo convinti che gli indirizzi strategici adottati dal dipartimento Politiche della persona, assieme al lavoro costante degli operatori sanitari e al senso di responsabilità dei cittadini – conclude Sileo – ci porteranno fuori da questo incubo prima di altri territori italiani”.