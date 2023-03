Anche Matera protesta contro il no alla iscrizione dei figli di famiglie arcobaleno

Promuovere una narrazione esatta e chiara su ciò che riguarda le famiglie omogenitoriali e, più in generale, le comunità Lgbt. E’ uno degli aspetti emersi nel corso dell’iniziativa che si è tenuta ieri in piazza Vittorio Veneto a Matera e promossa da “Agedo”, “Risvolta” e “Matera Rumore” in adesione alla protesta che ieri ha coinvolto molte città italiane, contro il no all’iscrizione all’anagrafe dei figli di coppie omogenitoriali. «Per fare in modo che i temi centrali superino i luoghi comuni e diventino argomento di dibattito – hanno sottolineato Vanessa Vizziello e Antonella Sigillino – sarebbe utile organizzare incontri con gli studenti e con i docenti. Ognuno di noi può fare la propria parte e contribuire a arricchire il confronto e la conoscenza – hanno aggiunto – Bisogna raccontare le cose nel modo giusto, suscitando il giusto confronto, aprendo le coscienze dei ragazzi che hanno un mondo da raccontare, una visione meno contaminata che sta a noi intercettare». In piazza, ieri a Matera, all’incontro che rientra nell’ambito del percorso di avvicinamento al MateraxPride in programma il 22 luglio, erano presenti anche gli assessori comunali alle Politiche sociali e alla Viabilità, Valeria Piscopiello e Michelangelo Ferrara; il presidente del consiglio comunale, Antonio Materdomini; la consigliera comunale Mimma Carlucci ed Eustachio Follia, coordinatore di Volt per la Basilicata. Sul fronte legislativo è di ieri la notizia che il Pd ha presentato una proposta di legge scritta insieme alle associazioni, alle famiglie arcobaleno e alla rete Lenford, come ha annunciato a Milano la stessa segretaria del Pd, Elly Schlein: «La legge è stata già presentata , spingeremo perché sia presto calendarizzata».

