Anche l’eurodeputato lucano Pedicini ha votato contro la corsa alle armi

Anche l’europarlamentare lucano Piernicola Pedicini, eletto nel M5S che ha poi abbandonato per fondare il movimento “Equità Territoriale”, è stato tra i pochissimi parlamentari europei (il M5S e qualche singolo eletto come Massimiliano Smeriglio del PD) a votare “no” alla scelta scellerata di dirottare anche i soldi del PNRR alla produzione di missili e munizioni e di cui ci siamo occupati qualche giorno fa su Giornalemio.it. (https://giornalemio.it/politica/vergogna-bancomat-per-spese-militari-anche-con-fondi-del-pnrr/) Lo ha fatto con una nota inviata a Il Fatto quotidiano di oggi,

Ma che ha sempre ribadito con nettezza: “I soldi del Pnrr sono stati stanziati per costruire, non per distruggere. Devono essere investiti per cancellare le diseguaglianze, garantire servizi essenziali, mettere mano a infrastrutture per togliere i territori dai loro rispettivi stati di arretratezza. Devono servire per unire i popoli in tutta Europa e all’interno di ogni singolo Paese dell’Ue. Coesione vuol dire garantire diritti sociali e civili a tutti i cittadini, a prescindere da dove siano nati o dove vivano. È assolutamente paradossale e contraria a ogni principio alla base del Recovery la decisione della Commissione europea di lasciare agli Stati membri la facoltà di reindirizzare sia i fondi di Coesione che quelli del Pnrr all’industria della difesa. Soldi destinati al rilancio e alla garanzia dei diritti sociali e civili, saranno utilizzati per acquistare armi di distruzione, in linea con una politica guerrafondaia che dietro la maschera della diplomazia, lavora per arricchire le lobby della guerra.”

Una posizione che aveva illustrato anche in questa intervista a “Servizio Pubblico” un giorno fa: