”Per il lavoro, per la dignità e per le radici” . Le Sardine lucane parteciperanno con Mattia Santori alla lunga marcia che porterà ” Tina la grande sardina” da Napoli il 18 febbraio a Taranto a Squinzano (Lecce) il 19 febbraio. lungo un mare di problemi di problemi ambientali e occupazionali che tengono banco tra quelle comunità. Temi di rilievo nazionali, di stretta attualità dopo le prese di posizione sul Mezzogiorno dei giorni scorsi e quanto ha detto il Ministro per il Sud Giuseppe Provenzano. Ma servono fatti, progetti, coerenza e concretezza. La presenza di Tina è anche questo.

Tutto sulla partecipazione alla “staffetta con Tina”



LE RIFLESSIONI DELLE SARDINE LUCANE

TINA LA SARDINA DELLA SOLIDARIETÀ ARRIVA IN PUGLIA- Sardine Lucane e Pugliesi pronte ad accoglierla

La politica deve tornare ad essere il legame che unisce la nostra società. Iniziamo allora ad ascoltare, a porre domande e poi confrontarci con gli amministratori locali, regionali e nazionali.

Le sardine lucane insieme a tante altre saranno presenti nelle piazze di Taranto e Squinzano, per partecipare all’iniziativa “anche noi scendiamo con Tina la Sardina”.

Dopo gli incontri istituzionali con i Ministri Boccia e Provenzano, il tema del Mezzogiorno d’Italia é tornato prepotentemente all’attenzione dell’opinione pubblica anche grazie all’intervento straordinario annunciato su quest’area del paese con 200 milioni di euro nel bilancio dello Stato e una fiscalità dedicata allo sviluppo.

Da Roma al Salento, la staffetta evidenzierà le criticità e le problematiche del Sud: lavoro, infrastrutture, infiltrazioni mafiose, scarsa spesa dei fondi strutturali stanziati, salute, divari territoriali in istruzione, spopolamento e agricoltura.

Così, dopo aver fatto tappa a Napoli il 18 febbraio, la staffetta delle Sardine punta dritta verso la Puglia, verso il Sud.

Il primo appuntamento sarà a Taranto, la mattina del 19 febbraio sulla banchina della Discesa Vasto in città vecchia.

Alle ore 11, arriverà Tina La Sardina Gigante, condotta per mano dalle sardine Campane, da una delegazione di Sardine Lucane e dagli operai della Whirlpool di Napoli.

La staffetta ripartirà da Taranto nel pomeriggio alla volta di Squinzano (Lecce), dove è prevista la grande manifestazione pubblica regionale in piazza Plebiscito, a partire dalle ore 19.30.

Sardine Lucane