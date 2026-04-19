Anche la Basilicata e i suoi problemi alla Conferenza nazionale del Pci

Garrisce a Roma, durante la conferenza nazionale di organizzazione del Partito comunista italiano- presieduta dal segretario Mauro Alboresi- la bandiera rossa con la falce e il martello del Pci sulle note che l’accompagnano da sempre e su quelle dalle note forti dei problemi e della crisi che sta attraversando il Belpaese, a conferma dei disastri che la globalizzazione del capitalismo con le sue derive antidemocratiche e guerrafondaie sta procurando in varie parti del mondo. Condizione che Crescono povertà, sfruttamento, emigrazione che richiedono impegno, alleanze, solidarietà consapevolezza che è necessario affrontare con fermezza, confronto, coinvolgimento di quanti si oppongono contro ogni forma di prevaricazione, per ripristinare giustizia e un nuovo modello di società e di sviluppo. La storia del Pci, la sua tradizione politica, possono essere un punto di riferimento per invertire la rotta come hanno dimostrato le manifestazioni di piazza dei mesi scorsi su carovita, pace e pro Palestina, con la partecipazioni di quanti per lungo tempo avevano scelto l’astensionismo. E a Roma, dove era presente una delegazione della Basilicata e tra questi il segretario provinciale del Materano Antonio Nacci, si è parlato delle peculiarità e dei paradossi della nostra regione dalle tante risorse e con una forte emigrazione. Uno spaccato del Sud e della questione meridionale, che deve fare i conti con un progetto di autonomia differenziata strisciante , con il taglio dei servizi a cominciare da Sanità, Istruzione e lavoro. La speranza sono i giovani, anche di quelli della rinnovata fgci.



Comunicato Stampa

Si è tenuto nei giorni 18 e 19 a Roma la Conferenza Nazionale di Organizzazione del Partito Comunista Italiano.

Alla Conferenza ha partecipato una Delegazione dalla Basilicata che ha illustrato alla platea dei Compagni le peculiarità organizzative in una Regione vasta e scarsamente popolata.

Tra i temi affrontati dal punto di vista organizzativo è risultato dirimente un maggiore scambio tra centro e periferia per condividere e supportare le varie problematiche localistiche su temi che incidono sulla vita dei cittadini come il lavoro, la sanità, l’istruzione. In questo contesto molta attenzione, e non poteva essere diversamente, è stata dedicata all’Organizzazione Giovanile FGCI impegnata ad organizzare le giovani generazioni chiamate ad impegnarsi per cambiare quel futuro che oggi ai loro occhi risulta spaventoso, a loro tutto il sostegno del Partito.

