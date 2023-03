Anche in Iraq, il 20 marzo 2003, c’erano gli invasori (USA) e gli invasi (gli iracheni)…

Anche in Iraq, il 20 marzo del 2003, ci furono degli invasi e degli invasori. Esattamente come un anno fa è accaduto in Ucraina. Solo che mentre ora siamo orgogliosamente dalla parte degli invasi ed inviamo armi a gogò per respingere l’invasore, che vorremmo giustamente arrestato in base ad un mandato di cattura emesso dal Tribunale internazionale dell’Aja, allora noi eravamo dalla parte degli invasori. Dalla parte di chi occupava illegittimamente il territorio di uno Stato, con bombardamenti a tappeto e migliaia di morti innocenti e l’abbattimento di un governo legittimo, senza autorizzazione ONU ed in base a motivazioni rivelatesi false. Scusate se e poco. E nessuno che ora chiami assassini quei capi di Stato degli USA ed Europei che si macchiarono le mani di quei crimini. Come nessun mandato di cattura è stato emanato nei loro confronti. Insomma, due pesi e due misure. Se sono gli USA e i suoi alleati, possono commettere tutti i crimini che vogliono. Va tutto bene, loro/noi esportiamo la democrazia e la pace, ovviamente. Se li compiono gli altri, quelli sono brutti sporchi e cattivi. E allora sarebbe il caso di smetterla con la ipocrisia e le falsità della propaganda degli invasati. Il diritto internazionale deve/dovrebbe valere per tutti. E chi è onesto intellettualmente deve stare sempre, in ogni conflitto in corso sulla faccia di questa terra (e sono purtroppo tantissimi) sempre dalla parte di chi è aggredito. Che siano gli ucraini o che siano i palestinesi. O come vent’anni fa gli iracheni. E per tutti coloro che si sono macchiati di crimini di guerra richiedere le stesse sanzioni.

Dunque la si smetta con la solfa di dipingere il mondo tra buoni e cattivi: “noi e gli altri”, perchè quella notte del 20 marzo 2003, senza essere stati né provocati, né minacciati, né tanto meno attaccati, gli Stati Uniti lanciarono su Baghdad l’operazione “Shock and Awe” che segnò l’inizio dell’invasione dell’Iraq. Chi c’era ricorderà quelle tragiche immagini delle deflagrazioni e degli incendi nella notte della capitale irachena sugli schermi delle tv. E chi non c’era li trova in rete. Se l’invasione russa dell’Ucraina la si considera inspiegabile, figuriamoci quella degli Usa in Iraq. Quella per Saddam Hussein di George W. Bush jr era un’ossessione forse paragonabile a quella di Putin per l’Ucraina: volle realizzare quello che il presidente padre, George W.H. Bush, non aveva giustamente fatto nel 1991, cioè il cambio di regime a Baghda. A cose fatte, la minaccia delle armi di distruzione di massa si rivelò inesistente. Una invenzione, così come tutti sapevano che l’Iraq non c’entrava nulla con l’11 settembre – solo uno dei 19 terroristi di al Qaeda era di origine irachena. Una invasione illegittima che trovò l’avallo della Gran Bretagna di Tony Blair, della Spagna di José Maria Aznar e dell’Italia di Silvio Berlusconi, oltre che di una ventina di altri leader e Paesi. Ma allora ci fu chi disse no, come la Francia di Jacques Chirac e la Germania di Gerhard Schroeder, che non seguirono gli Stati Uniti nella loro avventura. Il 10 maggio, rovesciato e catturato Saddam, poi condannato a morte e impiccato il 30 dicembre 2006, Bush proclamava, a bordo della portaerei Lincoln, “missione compiuta”. Un’altra balla perchè la guerra durò sino al 2017, quando le truppe occidentali completarono il loro ritiro. Ma nel frattempo ci furono moti d’insurrezione contro l’occupazione e scontri intestini fra sciiti e sunniti, con scene di orrori, come quelli documentati nel carcere di Abu Ghraib e lo scatenarsi di una campagna d’odio verso l’occidente con la nascita dell’Isis. Ovviamente, come nel caso dell’Afganistan, nemmeno in Iraq approdò la democrazia d’asporto. Ma in Afghanistan, Iraq, Pakistan: quanti civili hanno perso la vita per questi interventi militari?

I costi umani non sono esattamente misurabili. Per la coalizione occidentale si parla di 4.839 morti, di cui 4.520 militari statunitensi, 180 britannici e 33 italiani, quasi la metà nell’attacco di Nassiriya del 12 novembre 2003. A questi vanno aggiunti 468 mercenari Usa e le cosiddette perdite collaterali, come i suicidi dei veterani – quasi 2000 fino al 2010, solo negli Usa. Le perdite irachene si stimano in 160mila civili uccisi, cui vanno aggiunti 10mila caduti delle forze di sicurezza irachene che, sotto l’egida degli occupanti, sostituirono l’esercito di Saddam. In questo anniversario anche i media statunitensi avanzano critiche mentre allora avallarono tutto. Foreign Affairs, l’autorevole rivista del Center for Foreign Relations, in un articolo dal titolo “L’Iraq e la patologia della Supremazia” si legge che “la decisione di invadere l’Iraq derivò da una politica estera americana che perseguiva la supremazia globale” e che “Può essere doloroso rivisitare le ragioni che indussero i leader americani, su base bipartisan, a invadere un Paese che non aveva attaccato gli Stati Uniti e che non intendeva farlo, Ma, se non guardiamo indietro ai nostri errori, non potremo andare avanti con fiducia e unità”. Ecco. E in Europa cosa abbiamo imparato da allora?