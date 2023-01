Anche il PD di Matera chiede le “dimissioni immediate da parte del consigliere Stifano”

«Siamo sconcertati da quanto accaduto nelle ultime ore, dove il Consigliere comunale e Presidente della Commissione Cultura e Pari Opportunità del Comune di Matera, Nicola Stifano, si è reso protagonista di un atto incommentabile e vergognoso attraverso la condivisione di contenuti social intrisi di misoginia e sessismo». È quanto dichiara il segretario cittadino del Pd di Matera, Luigi Gravela che aggiunge:

«Sono trascorse circa quarantott’ore e non sono ancora pervenute nemmeno delle scuse nei riguardi delle mamme materane che avrebbero la sola colpa di interessarsi al bene dei propri figli e delle proprie figlie. Reputiamo imbarazzante anche il silenzio da parte del sindaco, Domenico Bennardi e dell’assessora alla Cultura e Pari Opportunità, Tiziana D’oppido, i quali non hanno prontamente preso le distanze da quanto accaduto.»

«Considerato anche l’episodio del passato, in cui Stifano affermò gravi frasi negazioniste sulla violenza contro le donne, minimizzando la questione di genere, -conclude il segretario Gravela- è evidente che per lui non ci siano più i presupposti per poter rappresentare la presidenza di una Commissione così importante per la comunità materana. Pertanto chiediamo le dimissioni immediate di Stifano e attendiamo una forte presa di posizione da parte delle istituzioni della coalizione Bennardi.»

