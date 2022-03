Anche i generali nel loro piccolo s’incazzano…..parafrasando il motto di Gino & Michele. E fu così che data la durata di questo continuo tira e molla anche il mite generale Vito Bardi ha deciso che non se ne poteva più e che bisognava mettere uno stop!

Perchè, come ha detto chiaramente e ad alta voce, questa innescata dalla Lega è “Una crisi che mi sembra davvero surreale e che per i cittadini di Basilicata, come per me, appare incomprensibile.”

Soprattutto se ciò accade a fronte di “rivendicazioni di carattere personale, o pretese di poltrone a tutti i costi”.

E considerato che tutto ciò tarda a trovare una quadra e non avviene in tempi consoni alle emergenze e al fitto calendario a cui si deve dare risposte Bardi nel cogliere che la sua pazienza e inclinazione alla mediazione e condivisione “rischia di essere interpretato come un segnale di debolezza” decide di assestare un sonoro salutare schiaffo per dimostrare “che così non è“.

E come? Con la emanazione di un decreto di revoca odierna degli attuali assessori (Decreto di Bardi di azzeramento giunta regionbale 1-3-2022) che vuol essere “Un invito soprattutto rivolto ai colleghi della maggioranza, non più in privato” al fine “di accelerare il processo di ricomposizione del quadro politico” e “di addivenire a nuova nuova giunta”. Ed anche “per richiamare ogni consigliere regionale ad anteporre agli interessi di parte e alle aspirazioni personali il senso dell’ora presente, la piena consapevolezza di un tempo straordinario e gravido di urgenze.”

E se i discoli non dovessero capire la lezione? Allora tutto potrebbe accadere! Anche che si trovi un’altra maggioranza in consiglio regionale.

Almeno è quanto si deduce dalla volontà esternata da Bardi di aver intenzione di “incontrare tutti i consiglieri regionali per verificare se vi è condivisione di lettura della gravità dei fattori di contesto, delle urgenze da affrontare, e in ultima analisi della volontà di procedere in questa legislatura.” Capito?

Anche perchè sottolinea il Presidente “Sono sempre stato libero e sono libero dalla tentazione del ruolo di governo a tutti i costi. Così come antepongo al mio interesse personale quello della comunità che se mi ha votato, con elezione diretta si badi, ha riposto fiducia in me, innanzitutto, chiedendomi di fare il possibile e più del possibile per dare speranza e futuro alla comunità.”

E chiosa: “Io ci sono. Solo per la Basilicata e solo per i lucani. Come sapete, non ho altri interessi.”

Insomma, datevi una mossa….o si va a casa o si cambia qualche cavallo in corsa.

Qui il testo integrale della nota di Bardi:https://giornalemio.it/politica/bardi-perde-la-pazienza-ed-azzera-la-giunta-regionale/