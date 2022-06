Anche il divino Orazio per il Sud con la rete ‘Carta di Venosa’

La questione meridionale? Ma è sempre viva, anzi cronicizzata nelle diverse problematiche che affondano le radici nella annessione unitaria dello Stivale da parte dello stato sardo piemontese, con la spoliazione di risorse e la guerra di resistenza del ”brigantaggio” con editti, deportazione e tribunali militari. Una storia da riscrivere, rileggere e che la dice tutta sull’Italia a due, tre e quattro velocità, sulla emigrazione continua, sulla iniqua ripartizione di fondi tra Nord e Sud che ha attinto a pieni mani – con la complicità di leccapiedi e arrivisti delle contrade meridionali- del Mezzogiorno. E potremmo continuare con quello che è stato fatto, tentato di fare con tanta ipocrisia. I dati sono quelli che sono, nonostante la programmazione da fede tommasea (non credo se non vedo)verso il Piano nazionale di ripresa e resilienza, sopratutto in una regione come la Basilicata dalle tante risorse e dalle mille povertà, aggravata da una situazione amministrativa paradossale che alimenta divisioni, campanili e migrazioni, e un effetto zattera disgregante. Ecco allora una risposta. Un tentativo di aggregazione, confronto e di fare rete con la Rete della ”Carta di Venosa” che si riunisce a Pietramontecorvino , paese di 2500 abitanti in provincia di Foggia, per un confronto a più voci e vedere il da farsi. Nella nota che segue le azioni del movimento culturale. Al tavolo dei partecipanti anche alcuni rappresentanti della Basilicata, come Nicola Manfredelli e Gianni Fabbris, impegnati da sempre sui temi dell’agricoltura e dello sviluppo in generale. Ma c’è anche l’ex sindaco di Napoli e magistrato Luigi De Magistris. Sapranno cogliere il ‘carpe diem” del malcontento meridionale e far crescere la rete?

IL COMUNICATO STAMPA

RETE MERIDIONALISTA “ CARTA DI VENOSA”.

I promotori dell’iniziativa presentano a Pietramontecorvino il movimento culturale nato per rilanciare la Questione Meridionale.

Non un partito, più di un partito! Dopo anni di affievolimento delle problematiche legate alla Questione Meridionale, un nutrito gruppo di studiosi e personalità del mondo della cultura, della politica, del giornalismo, della ricerca, dell’arte, dell’economia, ha deciso di dare vita ad una specifica iniziativa culturale, la Rete Meridionalista “Carta di Venosa”, la cui attività, autonoma e indipendente, è indirizzata a ridare impulso e attenzione a una tematica decisiva non solo per il Sud ma per l’intero paese.



Dopo l’incontro costitutivo che si è tenuto a Venosa, in Basilicata, lo scorso autunno, i Promotori della “Carta”, hanno scelto lo splendido scenario di Pietramontecorvino, uno dei borghi più belli d’Italia, per presentare, nella giornata di sabato 18 giugno, a partire dalle ore 10,30, presso il Teatro comunale, il “manifesto” dell’associazione “Carta di Venosa”, mentre nella sessione pomeridiana si svolgerà un “talk” di approfondimento sulle prospettive per il Sud, coordinato da Giulia Fresca e Nicola Manfredelli, che metterà a confronto diversi e qualificati esponenti del mondo meridionalista, tra cui, il ricercatore e scrittore, Alessandro Cannavale, il docente dell’Università della Calabria Giancarlo Costabile, l’ex Sindaco di Napoli Luigi De Magistris, lo studioso e scrittore Pietro De Sarlo, il giornalista e scrittore Marco Esposito, il sindacalista Gianni Fabbris, la costituzionalista Anna Falcone, lo scrittore Valentino Romano, il Sindaco di Martano, Fabio Tarantino.

Il “manifesto” della Carta di Venosa, oltre che ai riferimenti storico-culturali meridionalisti che hanno visto in Gaetano Salvemini, ad inizio del Novecento, uno degli elementi più attivi nella rottura e nella critica radicale al meridionalismo moderato dei “rassegnati, irrisolto nella concezione dello Stato liberale conservatore, piegato alle visioni autoritarie, illiberali, antipopolari della monarchia sabauda”, individua nell’impegno per il cambiamento delle politiche economiche e sociali, un campo d’azione fondamentale per il superamento dei divari, delle disparità, delle disuguaglianze, superando le esperienze negativamente sperimentate di un certo “meridionalismo di maniera” e “ribellismo di facciata”.

Temi caldi dell’incontro saranno anche le questioni di grande attualità e le preoccupazioni dettate dalle scelte governative sulla possibile approvazione del provvedimento sull’Autonomia Differenziata e di quello sulla Concorrenza che, per versanti diversi, pongono a rischio l’impalcatura unitaria e democratica dello Stato e la natura di beni comuni delle risorse primarie, ad incominciare dall’acqua bene pubblico.

Su tali questioni, la Carta di Venosa, intende aprire una specifica vertenza realizzando un programma di iniziative che saranno organizzate dai Presidi territoriali delle regioni Calabria, Basilicata, Campania, Puglia, Abruzzo, Marche, Emilia Romagna, dove già sono operativi i nuclei locali della rete culturale.

Pietramontecorvino, 16 giugno 2022

Comitato Promotore

– Carta di Venosa –