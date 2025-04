Anche i “giovani” per il Manifesto della Matera che sarà

Dal Manifesto della Buona politica, giunto alla stesura finale , al contributo dei giovani materani che operano nella dimensione del sociale, dell’industria creativa all’esperienza delle primarie libere con un programma venuto fuori da otto tavoli tematici. Ci sarà anche il loro contributo , quelli di Luca Iacovone, Luca Colucci e Maria Grazia Decuzzi, che racconteranno quello che stanno facendo dopo quelli dell’ex parlamentare Vincenzo Viti e dell’architetto Lorenzo Rota per arricchire il dibattito sulla Matera che verrà, se si riusciranno a mettere in campo visione d’insieme, priorità sulle cose da fare e quanti e quali risorse umane, soprattutto, per dare una svolta a una città che- per errori, responsabilità e irresponsabilità di ieri e di oggi- le hanno fatto perdere autonomia decisionale e autorevolezza. E quello delle riflessioni sugli errori fatti, con ammissione di mea culpa, è uno dei passi da fare per imboccare la strada giusta.

(comunicato stampa)

“Manifesto per la Buona Politica”: Presentazione stesura definitiva

Venerdì 4 aprile 2025, alle ore 17,30, nella Sala Convegni della Camera di Commercio della Basilicata in Matera, è in programma l’incontro di presentazione della “Stesura Definitiva” del “Manifesto per la Buona Politica”.

Stesura che è il risultato dell’ampia partecipazione e condivisione dei suoi obiettivi che si è manifestata nei “4 incontri tematici” di approfondimento, che si sono tenuti nell’ultimo mese, e che definisce con sufficiente nitidità e ricchezza di proposte, quella “visione” di “Matera, città d’arte e cultura”, che sta alla base del “Manifesto”.

Interventi previsti:

– Percorso ed obiettivi: Vincenzo Viti

– Il Manifesto per Matera futura: Lorenzo Rota

– Dal “Manifesto per la Buona Politica” al “Manuale per la Buona Amministrazione”:

Luca Iacovone, Luca Colucci, Maria Grazia Decuzzi.

Seguirà il dibattito.

Matera, 1° aprile 2025 Vincenzo Viti

Lorenzo Rota