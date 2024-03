Anche da Matera solidarietà ad Antonio Decaro, presidente Anci e sindaco di Bari

La presa di posizione, insieme ad altri comuni, è venuta da Roma- riporta una nota dell’Ansa- dai presidenti e di consigli comunali, dopo la arcinote proteste di Antonio Decaro, a seguito della decisione del Governo di inviare a Bari una commissione di ispettori per verificare l’esistenza di infiltrazione malavitose nelle attività dell’Amministrazione comunale pugliese, dopo l’arresto di 130 persone e tra queste anche di una consigliera . ”Esprimiamo vicinanza e solidarietà -hanno scritto in una nota congiunta i presidenti dei Consigli comunali di Roma, Milano,Firenze, Bologna, Napoli, Matera rappresentata da Francesco Salvatore, Trani, Taranto, Catanzaro,Aosta, Crotone, Policoro, Chieti, Parma, Assisi, Piacenza al sindaco e presidente dell’Anci Antonio Decaro e alla città di Bari”.



Nota che è stata successivamente anche dai presidenti del consiglio di altre città ” Quanto emerso nelle ultime ore, con la decisione di nominare una Commissione per la verifica dello scioglimento del comune di Bari, rischia di minare le fondamenta della democrazia e del buon governo delle comunità locali, di cui Antonio Decaro è esempio e protagonista riconosciuto-continua la nota. I tempi, le modalità e i presupposti di tale atto aggiungono – lasciano dubbi sulle sue finalità, che assumono più un carattere politico e strumentale. Non si fa onore e non si rispetta la comunità barese che non può essere generalmente eassociata alle organizzazioni mafiose, tantomeno a un sindaco che ha dimostrato il suo impegno concreto al fianco dei cittadini nella lotta alle mafie. Una responsabilità che

accomuna sindaci, amministratori e consiglieri comunali di ogni parte del nostro Paese. Non lasciamo Antonio Decaro da solo”. E le tante attestazioni di stima giunte ad Antonio De Caro, anche nel corso dell’assemblea dell’Ali a Pesaro e della giornata della Legalità promossa da Libera e con un intervento specifico di Don Luigi Ciotti, ne sono state la conferma. Naturalmente si registrano anche commenti di segno diverso, a difesa della decisione, ritenuto un atto dovuto,del ministro della Giustizia Matteo Piantedosi che ha ribadito a nome del Governo come non ” Siamo contro la mafia non contro gli amministratori”. E l’intercettazione resa nota da La Repubblica confermerebbe quanto continua a ripetere De Caro circa l’estraneità della sua amministrazione, alla vigilia della campagna elettorali per le comunali. “Decaro non dà niente…Sono quelli che stanno dando un sacco di soldi”. A dirlo, nel corso di una intercettazione, due esponenti del clan Parisi che avrebbero contribuito a fare eleggere nel 2019 la consigliera Maria Carmen Lorusso al Comune di Bari, nelle file del centrodestra .