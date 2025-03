Anche Azione Basilicata (di Marcello Pittella) parteciperà alle primarie dei 100 giovani materani

“La vitalità e la voglia di futuro mostrata dai 100 giovani, che con grande lena stanno lavorando per un percorso di partecipazione scevro da condizionamenti per la città di #Matera, non può lasciare il nostro partito indifferente. #Azione è una forza centrista, che guarda ai programmi e ad un rinnovato entusiasmo dei territori, con l’unico obiettivo del fare. Bene. E per le comunità. Raccogliamo il loro appello, perché vi scorgiamo la genuinità di cui forze centriste, civiche e volenterose hanno bisogno.” Sono queste le parole con cui nella tarda serata di ieri il partito di Calenda, che in Basilicata fa capo al Presidente del Consiglio regionale Marcello Pittella, si aggrega al percorso avviato dalla iniziativa dei 100 giovani materani. Non è ancora noto se avanzerà anche un proprio nome nella corsa delle primarie aperte (i boatos indicherebbero Adriana Violetto) o se appoggerà qualcun altro di quelli che avanzano.

