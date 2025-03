Anche Azione Basilicata (con Adriana Violetto) parteciperà alle primarie dei 100 giovani materani

“La vitalità e la voglia di futuro mostrata dai 100 giovani, che con grande lena stanno lavorando per un percorso di partecipazione scevro da condizionamenti per la città di #Matera, non può lasciare il nostro partito indifferente. #Azione è una forza centrista, che guarda ai programmi e ad un rinnovato entusiasmo dei territori, con l’unico obiettivo del fare. Bene. E per le comunità. Raccogliamo il loro appello, perché vi scorgiamo la genuinità di cui forze centriste, civiche e volenterose hanno bisogno.” Sono queste le parole con cui nella tarda serata di ieri il partito di Calenda, che in Basilicata fa capo al Presidente del Consiglio regionale Marcello Pittella, si aggrega al percorso avviato dalla iniziativa dei 100 giovani materani. Non è ancora noto se avanzerà anche un proprio nome nella corsa delle primarie aperte (i boatos indicherebbero Adriana Violetto) o se appoggerà qualcun altro di quelli che avanzano.

AGGIORNAMENTO: E’ da poco arrivata (intorno alle 19,00) anche l’ufficialità della candidatura che avevamo indicato prima, con un post dell’interessata che pubblichiamo a seguire. “Primarie Matera 2025: io ci sono. -scrive in fatti sul proprio profilo facebook Adriana Violetto e aggiunge – “Ci sono momenti in cui le istanze pubbliche, le necessità e le criticità della tua Città intrecciano un legame profondo con le proprie personali motivazioni, la propria professionalità e, perché no, i propri sogni.

Quando Azione mi ha chiesto di candidarmi alla guida della mia città, in risposta all’iniziativa intrapresa da cento giovani materani, affinché si svolgessero delle “primarie”,una consultazione pubblica sui candidati sindaci alle prossime comunali, ho accolto con grande entusiasmo ma allo stesso tempo avvertendo tutto il peso delle responsabilità umane, politiche e sociali che il ruolo di primo cittadino porta con sé.

Nella mia attività di consigliere ho sempre dato conto ai cittadini, non solo ai miei elettori, delle mie posizioni politiche e del mio voto di fronte alle questioni dirimenti, ed è con questo approccio che mi incammino in questo percorso impegnativo, con le mie competenze e il mio amore infinito per la nostra Matera.

Conto sul vostro sostegno!”