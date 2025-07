Anche Angelo Raffaele Cotugno lascia Cifarelli e passa al “gruppo misto”

Continua lo sgretolamento della costruzione messa su in modo alquanto maldestro dall’improvvida alleanza Cifarelli-Pittella-Casino e benedetta dalle primarie dei famigerati “100 giovani”. Così dopo Angelino e i tre di Casino, un altro pezzo prende la propria autonoma strada. Con la nota che segue, infatti, Angelo Raffaele Cotugno -eletto nel listone di Matera Democratica comunica l’iscrizione al “Gruppo misto”. Della serie “io sono mio” e non mi risonosco nel gruppo che fa capo a Cifarelli. “Considerando quanto accaduto dopo le elezioni e gli avvenimenti che si sono succeduti nel Consiglio Comunale, -scrive Cotugno- essendomi candidato come indipendente nella lista Matera Democratica, ho ritenuto opportuno per garantire la mia identità politica di persona progressista e di sinistra e nel rispetto di chi mi ha suffragato, aderire al gruppo misto.

Tale decisione mi consentirà di mantenere la mia collocazione all’opposizione della giunta Nicoletti.

Opposizione che sarà ferma e decisa nell’esclusivo interesse del bene comune e della città di Matera.” Quali saranno i prossimi?

============AGGIORNAMENTO===========

Subito dopo la pubblicazione di questo articolo, Cotugno ci ha raggiunti telefonicamente chiedendoci di precisare che sebbene si iscriva al “gruppo misto” intende proseguire la sua azione consiliare in accordo con Roberto Cifarelli e i consiglieri che rimarranno nel suo gruppo.