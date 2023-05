Anche a Matera, oggi, la staffetta per la pace per le vie della città…

E’ il fragoroso e prolungato applauso dei tantissimi partecipanti a “bici in città” (che si era appena conclusa), all’arrivo in piazza Vittorio Veneto -questa mattina- della colorata “staffetta della pace” di Matera, che ha dato la misura e la conferma del grande sentimento di pace che alberga negli italiani rispetto ad una guerra, quella in Ucraina, che si vorrebbe non far finire mai. Ed è anche la conferma di quanto sia giusto insistere con manifestazioni che diano continuità a quella enorme del 5 novembre scorso a Piazza San Giovanni a Roma, per rompere quella cortina che da un anno tenta di mettere la museruola a chi parla di pace e non accetta di mettersi un assurdo elmetto in testa. Manifestazioni che facciano emergere la distanza che c’è tra chi si ostina (ad un anno ormai dall’inizio di questo ennesimo conflitto) a spingere l’acceleratore sul terreno militare e il Paese reale, distanza che si vorrebbe nascondere con una narrazione propagandistica, dando poco spazio o tacitando chi ritiene che questa strada sia una follia. Manifestazioni come questa lanciata dal giornalista Michele Santoro (che in simultanea, con inizio dalle 11,00 di questa mattina, ha voluto unire in modo simbolico tutta la nostra penisola), senza alcun supporto organizzativo se non quello della volontà dei singoli partecipanti, di cui probabilmente sui media mainstream sentirete parlare pochissimo.

Il gruppo di marciatori materani che hanno accolto l’invito ad esserci, si sono riuniti nella Villa Comunale e da lì hanno poi attraversato la Città, affollata di sportivi e turisti, “passeggiando” con le bandiere iridate e con una colonna sonora musicale irradiata da un lettore portatile che spaziava da Immagine di Jhon Lennon a Proposta dei Giganti (“mettete dei fiori nei vostri cannoni“), sino a Palazzo Lanfranchi, quindi hanno proseguito nei Sassi, per poi fare ritorno al punto di partenza, nella Villa Comunale.

Nessuna presenza di partiti (tranne quella di Rifondazione Comunista), nemmeno quella di Sinistra Italiana e M5S che pur hanno posizioni convergenti con l’appello a base di questa manifestazione. Peccato, una occasione mancata a dimostrazione del fatto di come buona parte dei partiti oggi sulla scena siano sostanzialmente scatole vuote sul territorio. Attenti molto alle discussioni intorno a poltrone e posizionamenti e per nulla all’altezza di questioni dirimenti come la pace e la guerra. Meno male che esistono singole personalità e gruppi associati che sopperiscono a questo inverno politico di quelli che la Costituzione individua come gli strumenti della partecipazione politica dei cittadini alle scelte politiche della nazione, in attesa che si sveglino dal torpore e dalla miseria culturale che li avvolge. Durante una intervista con Santoro (qui il link per rivederla), Conte aveva assicurato che il Movimento 5 stelle avrebbe partecipato alla Staffetta, sottolineado che: “Per le cause giuste sono e siamo sempre disponibili”. Evidentemente non lo sono per nulla nella Città dei Sassi.

L’iniziativa chiede la cessazione dell’invio delle armi a Kiev da parte del governo italiano, oltre allo sforzo istituzionale di trovare una risoluzione diplomatica del conflitto russo-ucraino che si combatte nel cuore dell’Europa da più di un anno, mietendo vite ogni giorno, con una furia bellicistica che la storia dovrebbe avere bandito e che invece viene riproposta come unica soluzione possibile.

Nessuno può pensare che la guerra non riguardi tutti i settori della società. Che le spese militari (che qualcuno vorrebbe addirittura sostenete con i soldi del PNRR) non siano legate alla sanità, al concetto di giustizia, a come affrontare il cambiamento climatico. Tutto è unito ed ha a che fare con il destino di una nazione, la nostra, che non è stata mai interpellata su questa corsa alle armi. C’è da preoccuparsi per classi dirigenti che sembrano non cogliere la gravità della situazione e che pensano che l’atomica sia ancora un buon deterrente per evitare la tragedia finale. Che non capiscono che qui nessuno può vincere, che perdiamo tutti. Che c’è solo l’estinzione. Per questo è necessario manifestare e chiedere di aprire un tavolo di trattative. Senza farsi intimorire. Come il 5 novembre 2022, come oggi e firmando i referendum anti-armi .

Qui sotto la diretta condotta da Michele Santoro e che è andata on line su “Servizio pubblico” (le immagini iniziano dal minuto 18):