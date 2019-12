Fresca l’aria lo era già di suo, a provare a scoraggiare le sardine lucane che si erano date appuntamento nella oramai ex Capitale europea della cultura. Ma una ulteriore “freschezza” si è aggiunta, gradevolmente, per i cuori e le menti dei disillusi della rappresentanza politica attuale che si sono piano, piano stretti in “banco” per ripetere quel rito che sta andando in scena in tantissime piazze italiche.

Per dire anche solo con la presenza fisica che “ci siamo”, non ci arrendiamo all’ineluttabilità di questa greve e pericolosa deriva impersonata in modo emblematico dalla Lega di Salvini.

Un popolo di disillusi composita (molti giovani, ma anche tanti con qualche anno in più) di molto inferiore ai 7000 like raccolti dalla pagina facebook di “sardine lucane” ma sufficiente ad assolvere a quel ruolo minimale di “raggio di sole” in uno scenario che appare sempre più buio.

Un paio di cose colpiscono positivamente. La determinazione di questi giovani che si sono susseguiti all’incerto microfono a riappropriarsi in prima persona della pratica politica. Tutto il contrario di quella delusione che porta molti all’abbandono del campo e al limbo dell’astensionismo. Consapevoli che la politica non è qualcosa da delegare ad altri, considerato che è quella che si occupa quotidianamente della nostra vita (scuola, lavoro, salute….). E che come ricordava anche un cartello -citando Gaber- la “libertà è partecipazione”, o non è.

E poi quell’esibire e citare la Costituzione, che se solo fosse per davvero introitata e assunta come programma politico da realizzare (perché c’è tanta parte di essa da applicare e rendere viva) basterebbe ed avanzerebbe quale solida base di valori e cultura per l’enorme obiettivo che “le sardine” si propongono di realizzare.

Li in quel meraviglioso libretto, dalla sua elencazione dei principi fondamentali su cui si fonda la nostra Repubblica, ci sono tutti i “fondamentali”, dalla tutela dei diritti di ognuno, a quell’articolo 41 in cui si sottolinea come “La libertà economica privata è libera” ma “Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da arrecare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.”

E se rapportiamo quest’ultimo con l’Ilva ad esempio, con la precarietà del lavoro, con la povertà crescente, i danni arrecati all’ecosistema, appare evidente quanto esso sia pregnante per la urgente costruzione di un sistema economico più rispettoso delle persone e dell’ambiente, con la lotta contro i cambiamenti climatici promossi da Greta, un’altra tenace giovane.

Un quel testo c’è un pensiero forte per battere la superficialità imperante e che indica “la retta via” da riprendere con forza se non si vuole deragliare o rinculare verso quel passato che c’era prima che essa venisse scritta.

Ma fare tutto questo, ricostruire una nuova stagione politica (di idee e rappresentanze) sulle macerie di una classe politica che si è fatta permeare e sovrastare dagli interessi economici, finanziari e spesso criminali, non è una passeggiata. Richiede studio, passione, passo da maratoneta. Non lo spazio di una, dieci, cento manifestazioni…che sono certamente utilissime ad iniziare il lavoro.

Ma come diceva uno degli intervenuti bisogna provare a farlo, metterci la faccia, e un giorno poter dire, comunque “ci abbiamo provato”.

Non è molto, ma non è neanche poco in questi tempi di magra.