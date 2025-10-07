Anatra zoppa in ortopedia…E la giunta Nicoletti si dia una mossa

Angelo Raffaele Cotugno, che la sua scelta in consiglio comunale l’aveva già fatta passando nel gruppo misto, dopo aver verificato -come ripete un antico adagio contadino- che ” fichi nel panaro non se ne potevano mettere… stende un velo pietoso sulla transumanza di colleghi passati in groppa e sul becco di quella che è stata fino ad avant’ieri un’anatra zoppa per il sindaco Antonio Nicoletti. Ma oggi, aldilà di tutto e con un quadro politico che non è detto possa ricalcare quello regionale di centrodestra, quel simpatico palmipede con le zampe alle ”dieci e dieci” di fatto è in ortopedia. Per farla breve ”ingessato” a causa di un trauma da programmazione, secondo Cotugno, nella interlocuzione con la Regione Basilicata in tema di trasporti soprattutto: stazione bus, definito impropriamente terminal, in via Don Sturzo e con i passeggeri sotto le intemperie, fermata bus a Villalongo e poi i costi della Tari. Cotugno è per la opposizione dura e senza paura…



Comunicato Stampa

Cons. Cotugno Angelo Raffaele

Gruppo Misto Matera

L’anatra non è più zoppa ma ingessata.

Durante il weekend lungo, mentre in tutto il mondo si manifestava contro il genocidio di Israele nei confronti del popolo palestinese, a Matera si provvedeva a curare la zoppia dell’anatra ingessandola con il passaggio di due consiglieri dalla coalizione di centro sinistra a quella di centro destra affinché la stessa potesse avere la maggioranza.



In quattro mesi, in maniera responsabile tutti i consiglieri, hanno contribuito a far deambulare “l’anatra zoppa” mandando messaggi di collaborazione e di costruzione per il bene della città.

Il sindaco invece pur non avendo una maggioranza, in barba a quello che è stato il risultato elettorale che aveva dato la maggioranza ai consiglieri di centro sinistra mette in campo una giunta tutta politica di centrodestra.

La logica avrebbe voluto che si costruisse un governo di salute pubblica magari a tempo con dei punti programmatici precisi.

Pertanto

non avendo i numeri per governare il sindaco ha dato il via alla “campagna acquisti” trovando la maggioranza in consiglio comunale con il passaggio di alcuni consiglieri nel centro destra.

Non intendo giudicare chi ha fatto tale scelta, ognuno risponde alla propria coscienza e al proprio elettorato, di sicuro questi accadimenti aumentano una avversione verso la politica con il risultato che sempre meno persone si recano alle urne ad esercitare il loro diritto-dovere.

Nei cento giorni di governo mi sarei aspettato risposte circa alcune situazioni di degrado, ad esempio la fermata dei bus a Villa Longo è una fermata che per la Capitale della Cultura è una vergogna, mi sarei aspettato un intervento circa la raccolta dei rifiuti che in alcune zone della città (periferie) risulta essere inadeguata nonostante quest’anno ci sia stato un ulteriore aumento della Tari.

Mi sarei aspettato una interlocuzione forte con la Regione su temi importanti e vitali per la città, quali salute, trasporti ( vedi il rapporto tossico con le FAL) e infrastrutture.

A tutto ciò si è preferito serate danzanti e conviviali, assurdo dare il permesso dell’utilizzo di Piazza S. Pietro Caveoso per una festa privata.

Auspico che la maggioranza di cui ora dispone il sindaco metta al centro del suo programma i cittadini con i loro bisogni, con le loro necessità, piuttosto che prebende e poltrone.

La mia sarà una opposizione decisa e ferma nell’esclusivo bene della nostra città e dei nostri cittadini.

