Anatra zoppa? Cifarelli: “Non la temo, la temano piuttosto i materani…”

Con 18 consiglieri conquistati dalle nove liste che lo supportano e con un premio di maggioranza -nel caso di successo al ballottaggio- che potrebbe farla salire a 20- sarebbe una maggioranza ”bulgara” ,come si diceva un tempo, nel futuro consiglio comunale di Matera. Ma occorre tenere i piedi per terra e continuare a lavorare, come ci tiene a precisare il candidato sindaco Roberto Cifarelli, nelle due settimane che dividono la sfida all’ultimo voto con il candidato del centro destra Antonio Nicoletti. C’è una situazione da Anatra zoppa(nel gergo politico è una situazione paradossale sindaco o presidente di un partito e maggioranza consiliare o parlamentare delle opposizioni) per il 50 per cento superato dalle sue liste e con una ipotesi,da non sottovalutare, nel caso a prevalere dovesse essere Antonio Nicoletti per il centro destra. ” Anatra zoppa? Non la temo- afferma Cifarelli. La devono temere i materani. Noi lavoriamo per vincere le elezioni e far vincere Matera, perchè Matera ha bisogno di un governo cittadino stabile, solido e non di nuove avventure teleguidate da Potenza”. Le nove liste a sostegno di Roberto

Cifarelli (che ha chiuso al 43,5%) hanno ottenuto in totale il 52,4% che garantisce la maggioranza dei seggi nel Consiglio comunale anche in caso di vittoria di Antonio Nicoletti (centrodestra, che al primo turno ha ottenuto il 37%), sostenuto da sei liste che hanno espresso 14 consiglieri. E i due sfidanti hanno ribadito, già nella giornata di ieri, che faranno appello alle elettrici e agli elettori. Nessun apparentamento, pertanto dai candidati del centrosinistra. Lo ha confermato ufficialmente Domenico Bennardi ( M5s) all’8,3 per cento , mentre Vincenzo Santochirico di Progetto Comune al 6,8 per cento al momento resta in silenzio. A ognuna delle due liste toccherebbero due consiglieri ciascuno. Fuori dal consiglio Luca Prisco ( Democrazia materana) al 4,3 per cento. Per il resto indicazioni ai candidati, al nuovo consiglio. Conteggi in corso e ufficialità appena possibile. Pubblicheremo…