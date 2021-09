L’imprenditore Nicola Asquino è il candidato sindaco della lista civica CambiaVento alle elezioni amministrative di Rionero in Vulture del 3 e 4 Ottobre 2021.

Lo si apprende da una nota a firma di CambiaVento – Forza Italia in cui si legge che: “Nicola Asquino, imprenditore e uomo di esperienza, nostro candidato sindaco scelto per le elezioni amministrative di Rionero in Vulture attraverso la presentazione di una lista costituita da volti nuovi, espressione della società civile.

La nostra lista scende in campo per difendere Rionero e i rioneresi, per risolvere i problemi con uno spirito pragmatico e con competenze idonee, per instaurare un rapporto di fiducia tra la politica ed i cittadini e per far sì che si torni a parlare di Rionero per le sue qualità e non per i suoi disastri.

Rionero deve tornare ad essere il paese dell’acqua, del vino, del Monte Vulture ed un paese degno della sua storia, troppo spesso dimenticata e poco valorizzata.

Tale progetto ha il fine di creare una nuova classe dirigente, lontana e distaccata da tutte le altre precedenti.

Pertanto riteniamo che se l’esperienza politica ha portato Rionero a questa spiacevole situazione, forse è il caso di lasciare lo spazio al nuovo, al vero cambiamento, ai volti inediti.

È arrivato il momento di intraprendere tutti insieme un nuovo cammino, differente, che abbia come principi fondanti la legalità, la trasparenza e lo sviluppo economico.

Per il bene di tutti noi, è necessario che a Rionero cambi il vento.”