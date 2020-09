Pacche sulle spalle, sorrisi dimenticati cinque anni fa,offerte di caffè e santini, una telefonata diretta o da terzi, con la faccia tosta di verificare per chi e dove voti nonostante l’imbarazzo dei salti della quaglia da una lista all’altra per opportunità, posizionamento strategico deciso a livello locale o regionale, e la solita richiesta più o meno garbata: ‘’ Sei impegnato? Sono condidato-a, mi voti ?’’ e nel caso di risposta negativa o possibilista:’’ per chi voti?’’ E qui si apre un mondo di risposte più o meno comprensive o insistenti. Il voto resta segreto e se ne può esprimere uno per coppia, ammesso che vi interessi. E’ il tormentone di questi giorni del voto spaccafamiglie, che può cambiare a seconda delle valutazioni di strategie, consistenza e opportunità di liste o schieramenti e su quello che accadrà al ballottaggio, con un possibile minestrone trasversale su argomenti di ‘’particolare’’ interesse: dal mattone all’innovazione, dalla cultura all’arsura (alla crisi) dell’economia. E nella stessa situazione è il prosindaco Antonio Serravezza, che ha fatto le orecchie rosse al telefono e avuto una iperattività da vibrazioni palpebrali con candidati o loro ambasciatori assillanti. Non vi resta che abbozzare ed essere fermi nelle risposte: il voto è segreto, evitando sorrisi, affermazioni vincenziane ‘’ Sì, sì’’ e comportamenti ipocriti. E se avete tempo e possibilità guardate programmi e curriculum dei candidati o partecipate a un incontro, a un comizio, per farvi un’idea se il cambiamento è possibile o se va bene l’usato sicuro con il contachilometri azzerato… Tra neofiti e navigati frequentatori degli scranni municipali di tante stagioni della politica, potreste anche decidere diversamente…



ASPETTANDO IL VOTO E ASCOLTANDO LUCIO BATTISTI

Nella fitta giungla cittadina man mano che le elezioni comunali si avvicinano, l’elettore preda prediletta dei candidati viene assalito negli habitat più disparati. Bar, piazze, parrucchierie, diventano i luoghi migliori in cui chiedere il voto. L’elettore viene predato in gruppo o da solo. Non importa se sia con gli amici o la famiglia, poiché il 20 e 21 settembre eleggeranno il nostro sindaco, ogni posto è quello giusto.

Numerosi i modi per chiedere un voto a proprio favore. E così tra un caffè e l’altro, o un breve saluto in strada con pacchetta sulle spalle, scatta una delle frasi locali più diffuse, spesso rigorosamente in materano, a rimarcare l’intimità e la confidenza tra i due interlocutori: ‘sei già impegnato?’, una domanda con cui si chiede all’elettore amico di rivelare se la sua scelta di voto sia già orientata a qualcun’altro.

Il voto, infatti, in questi giorni diventa l’elemento per un individuo che ha più valore, un prezioso tesoro da custodire con cura e donare solo ai più intimi e degni di fiducia. Il voto, come tradizione vuole, va infatti dato, in ordine di importanza, prima al parente, poi all’amico e in ultima analisi regalato al conoscente. Per molti una prassi consolidata questa, che esula l’elettore dal votare un candidato per le sue effettive qualità.

Tra i candidati non mancano coloro che hanno già alle spalle un’esperienza politica di una o più candidature e magari come eletto nella compagine amministrativa e legislativa del comune. Politici navigati, gente cresciuta nei meandri della prima Repubblica e seconda Repubblica. Sono spesso i più esperti nello spacciare con maestrìa quasi artistica i diritti del cittadino per favori eccezionalmente elargiti. Chiedono: senti, ti ricordi quando mi chiedesti quella cosa?, che stimola immediatamente come una scossa elettrica i neurotrasmettitori dell’elettore (o cliente, o seguace) ad adottare nuovamente le buone pratiche comportamentali della gente per bene nel ricambiare il favore ricevuto, sforzandosi magari invano di ricordare quel famoso favore, mai arrivato. Alla stessa tipologia appartengono quelli che posso essere definiti dei santoni, che promettono, probabilmente con poteri magiche di sistemare le cose già il giorno dopo il 21 settembre.



Arrivando infine a discutere dell’articolato voto disgiunto, i candidati mettono alla prova le capacità intellettive degli elettori suggerendo schemi eccellenti come quelli del Superenalotto. In ultimo seguono i consigli affettuosi e disinteressati su come adempiere al galateo elettorale. Quest’ultimi sono espressi solitamente la sera prima dell’apertura dei seggi, con tipici messaggi amichevoli inviati all’elettore per convincerlo. Mentre scrivevo tutto questo ho dovuto interrompere due volte per rispondere a due telefonate ricevute da numeri sconosciuti che mi ricordavano vecchie amicizie per non dimenticarli al momento del voto. Non mancano neppure richieste di voto su messanger e whatsapp. Insomma tutto fa brodo e più passano i giorni e si avvicina la data delle votazioni aumenta la confusione e l’incertezza. Lo scopriremo solo vivendo ( Lucio Battisti)