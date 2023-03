Ambiente, uomo e giustizia. Una lotta avviata da Rosa Luxemburg

Ed è bene ricordare questi concetti, che si fondono nella ‘fraternità”, come ha fatto Francesco Calculli, che li ha recuperati e valorizzati attingendo alla corposa biblioteca del Museo del Comunismo e della Resistenza, offrendocene stralci e spunti interessanti ‘’rileggendo’’ una lettera della battagliera e arguta Rosa Luxemburg.Una rivoluzionaria, vissuta tra Ottocento e Novecento, che gli ”addetti ai lavori” ricordano volentieri per la sua spinta rivoluzionaria o per quella Lega spartachista, fondata , con Karl Liebknecht,durante la Repubblica di Weimar. Una donna di origini polacche, vissuta in Germania, che fu propugnatrice del socialismo rivoluzionario e di alcune tra le più accreditate teorie marxiste. E Rosa Luxemburg fu coerente per pensiero e azione, impegnata nella difesa delle libertà fondamentali, e attenta, con una sensibilità particolare, al rapporto tra uomo e natura. ”Una fraternità” oggi dimenticata, messa da parte, che ha lasciato spazio a sfruttamento, devastazioni, tanto da innalzare la temperatura del Pianeta e a mettere in pericolo l’esistenza di una umanità,che ne fa parte. I ricordi dei carri tirati dai bufali per un esercito abbruttito da sofferenze, sacrifici e dal grigiore degli apparati, rappresentarono il segno di una umanità senza cuore, che aveva perso capacità e volontà di sentire il legame ”naturale” con la madre terra e con tutte le creature che ospita. Uno spunto, di impronta ecologista, per usare un termine di attualità, utile per rifondare la politica e quella Sinistra finita nel vicolo cieco del potere per il potere. Ma c’è una Rosa del passato, paladina della fraternità tra uomo e natura, che ha indicato una via…segnata dalle ruote di carri e dall’incedere fermo di buoi e bufali. Basta guardarli negli occhi per invertire la rotta, anche guardando a riva – sulle nostre coste della Calabria- dove si sono infrante le speranze di una umanità, fatta di donne e bambini, che hanno lasciato in fondo al mare le speranze di libertà.

IL NOSTRO 8 MARZO 2023: ROSA LUXEMBURG PALADINA DELLA FRATERNITA’ TRA UOMO E NATURA.

Articolo di Francesco Calculli La prima cosa per cui vale la pena di combattere è la terra. Sappiamo scientificamente e storicamente e lo avvertiamo ogni giorno sulla nostra pelle, che non può esserci giustizia sociale senza giustizia ambientale. Sono un’unica cosa. La febbre del pianeta si alza ora dopo ora, e non è mai stato evidente come in questo nostro tempo, tra i più difficili della storia recente, segnato dalle incognite del post pandemia e da un anno di guerra in Ucraina, terribile, senza senso, come ogni guerra, che la fraternità tra esseri umani non ha un futuro se non si apre a una fraternità più grande: quella con tutta la terra. In qualche modo le menti più lucide del pensiero rivoluzionario del Novecento lo avevano intuito. E’ evidente, per esempio, in un brano memorabile del carteggio di Rosa Luxemburg. E’ il dicembre del 1917, e Rosa è in carcere ( sarà uccisa due anni dopo da squadracce fasciste agli ordini di un governo socialdemocratico). Scrivendo gli auguri di Natale alla sua amica Sonja Liebknecht, apre uno squarcio impressionante sulla propria interiorità: « Ahimè, Sonicka, qui ho provato un dolore molto intenso. Nel cortile dove vado a passeggiare arrivano di frequente carri dell’esercito zeppi di sacchi o di vecchie giubbe e casacche militari, spesso con macchie di sangue. Qualche tempo fa è arrivato un carro tirato da bufali anzichè da cavalli. Per la prima volta ho visto questi animali da vicino. Vengono dalla Romania, sono trofei di guerra… I soldati che conducono il carro raccontano quanto sia difficile catturare questi animali bradi, e ancor più difficile farne bestie da soma, abituati com’erano alla libertà. Furono presi a bastonate in modo spaventoso; avvezzi ai grassi pascoli della Romania, ora ricevono cibo misero e scarso. Vengono sfruttati senza pietà, per trainare tutti i carichi possibili, e assai presto si sfiancano. Qualche giorno fa arrivò dunque un carro pieno di sacchi , accatastati a una tale altezza che i bufali non riuscivano a varcare la soglia della porta carraia. Il soldato che li accompagnava , un tipo brutale, prese allora a batterli con il grosso manico della frusta in modo così violento che la guardiana, indignata, lo investì chiedendogli se non avesse un pò di compassione per gli animali. “Neanche per noi uomini c’è compassione” rispose quello con un sorriso maligno e battè ancora più forte… Gli animali infine si mossero e superarono l’ostacolo, ma uno di loro sanguinava…Sonicka, la pelle del bufalo è famosa per essere assai dura e resistente, ma quella era lacerata. Durante le operazioni di scarico gli animali se ne stavano esausti, completamente in silenzio, e uno, quello che sanguinava, guardava davanti a sé e aveva nel viso nero, negli occhi scuri e mansueti, un’espressione simile a quella di un bambino che abbia pianto a lungo. Era davvero l’espressione di un bambino che è stato punito duramente e non sa per cosa né perché, non sa come sottrarsi al tormento e alla violenza bruta … gli stavo davanti e l’animale mi guardava, mi scesero le lacrime – erano le sue lacrime; per il fratello più amato non si potrebbe fremere più dolorosamente di quanto non fremessi io, inerme davanti a quella silenziosa sofferenza. Quanto erano lontani, quanto irraggiungibili e perduti i verdi pascoli, liberi e rigogliosi, della Romania. Quanto erano diversi, laggiù, lo splendore del sole, il soffio del vento, quanto era diverso il canto armonioso degli uccelli o il melodico richiamo dei pastori. E’ qui… questa città ignota e abominevole, la stalla cupa, il fieno nauseabondo e muffito, frammisto di paglia putrida, gli uomini estranei e terribili e .. le percosse , il sangue che scorre giù dalla ferita aperta. Oh mio povero bufalo, mio povero, amato fratello, ce ne stiamo qui entrambi così impotenti e torpidi e siamo tutt’uno nel dolore, nella debolezza , nella nostalgia » .



( da Rosa Luxemburg, Un pò di compassione, Adelphi , Milano 2007, Biblioteca Museo del Comunismo e della Resistenza ) « Mio povero, amato fratello »: la fraternità che avvince Rosa prigioniera al bufalo in cattività è la fraternità degli sfruttati di ogni specie, ed è una fraternità capace di dividere il mondo tra oppressori e oppressi, indicando che la fraternità tra uomo e natura è inseparabile dalla fraternità tra uomo e uomo. Questa è la sola, « grandiosa guerra » incruenta che siamo chiamati a combattere davvero perché non abbiamo un altro pianeta, se distruggiamo questo siamo finiti anche noi. Oggi , costruire una sinistra vera non significa cavalcare, ma andare a scuola da questa umiltà che scaturisce dalle parole illuminanti di Rosa Luxemburg. Una delle sfide più difficili e alte della sinistra è infatti quella di disimparare la logica del potere.Il fine del potere è il potere. Questa politica, la sinistra per come la conosciamo, non sarà mai in grado di promuovere e costruire un rapporto tra uomo e natura che non sia di dominio, ma di fratellanza. E’ assai significativo che, in Italia, le leggi che negli ultimi anni hanno aperto la strada, grazie a governi di destra e di sinistra, alle mani libere sull’ambiente avessero come slogan il motto di matrice fascista « padroni in casa propria »: una politica che vede sè stessa in termini proprietari e violenti costruisce leggi proprietarie e violente. Al contrario, ripensare un sistema giuridico capace di riconoscere e garantire i diritti della natura contribuirebbe non solo a raggiungere la giustizia ecologica ma a ricostruire un paradigma di civilizzazione costruito su un’etica non più fondata sull’idea di uomo come dominus. Questo obiettivo garantirebbe culturalmente il passaggio dall’antropocentrismo al biocentrismo. Il passaggio dal dominus al « frater ».