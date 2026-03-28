Amarcord(e non solo)di Dc lucani a Roma per i 50 anni della vittoria di Zac su Forlani

Mezzo secolo fa…per la Balena bianca che domenica 29 marzo ricorderà a Roma la vittoria di Benigno Zaccagnini, di una incollatura su Arnaldo Forlani, con quella elezione diretta del segretario nel corso del XIII congresso del partito. E per l’occasione ci sarà la pattuglia di parlamentari di Basilicata di allora… come ci ricorda l’on. Peppino Molinari,sempre puntuale nel ricordare figure ed eventi dello scudocrociato, imploso come altri partiti della Prima Repubblica sotto l’incedere della questione morale…Non risolta con Tangentopoli, ma incancrenitasi nel tempo come dimostra la mediocre, piatta e spesso ipocrita politica di oggi. A Roma amarcord fino a un certo punto, da quanto si sente in giro…C’è voglia di centro e le sirene di una riforma elettorale che, forzature di mega premio di maggioranza a parte in vista delle Politiche e della elezione del Presidente della Repubblica, dovrebbe portare a un proporzionale concreto. E allora centro ago della bilancia o maggioranza? La Balena bianca potrebbe far vedere e sentire il ”soffia soffia” nel mare della politica del Belpaese. Auguri



IL COMUNICATO STAMPA

Comunicato Stampa Delegazione lucana a Roma il 29 marzo 2026 in ricordo del XIII Congresso nazionale della Dc del 1976. Il 18 marzo 1976 si tenne il 13 congresso della Democrazia Cristiana,il primo con l’elezione diretta del segretario,quella che di un soffio vide vincere Zaccagnini con il 51,5 dopo una bellissima sfida con Forlani al 48,5.Per ricordare quelle giornate ci ritroveremo domenica 29 marzo a 50 anni in una riunione tra amici . Una delegazione di democristiani dí allora composta da Tonio Boccia,Carlo Chiurazzi,Giampaolo D’Andrea,Salvatore Margiotta,Peppino Molinari,Angelo Sanza e Vincenzo Viti sarà presente con la voglia di rivedersi e di ricordare insieme ai tanti amici delle altre regioni quelle battaglie interne che ci hanno contrapposti ma sempre consapevoli di essere parte di un’unica comunità e con l’orgoglio di averne fatto parte.

On Peppino Molinari

