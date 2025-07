Altro che Time… per la pace in Palestina si fa avanti Macron

E del resto chi ha coraggio ed è coerente, tirando fuori identità nazionale e lungimiranza sugli scenari mondiali, tira fuori attributi (per alcuni provocazioni) su una vicenda come quella della guerra a senso unico condotta da Israele sulla popolazione civile di Gaza, con il bollettino quotidiano di donne e bambini colpiti a morte mentre sono in fila per ricevere( forse) un piccolo quantitativo di viveri. Il presidente della Repubblica Francese Lionel Macron ha messo la freccia e ha annunciato che voterà per il riconoscimento dello Stato Palestinese, condizione e opportunità indicate dall’Onu sin dal 1947. La Francia, ricordiamo, è tra i nove Paesi del G20 ( con Australia, Canada, Francia, Germania, Italia, Giappone, Corea del Sud, Regno Unito e Stati Uniti) a non aver riconosciuto ufficialmente lo Stato di Palestina. E l’Italia, che di sovranismo in politica estera ha mantenuto ben poco, ha contatti con quella realtà territoriale che spazia da Gerusalemme alla Cis Giordania a Gaza, ma resta in attesa del disco verde degli alleati su quello che sarà. Del resto resterà in attesa di eventi anche per quell’impedimento, rappresentato dagli ”Amici di Israele” al Governo, che sono tanti.



E l’ultimo Matteo Salvini, che ha posizioni precise e non certo allineate con quelle dell’Europa anche sulla guerra in Ucraina, ha ricevuto di recente una onorificenza dallo Stato della Stella di David, che ha destato non poche polemiche. Gli appelli al cessate al fuoco non supportati dalle necessarie pressioni o ultimatum statunitensi continuano ad alimentare il massacro di civili e né le trattative, fallimentari, con Hamas nella sede di paesi arabi amici, hanno portato a risultati soddisfacenti. E allora Macron si muove liberamente. Lo ha fatto anche per la guerra in Ucraina, muovendosi su più tavoli, e mettendo da parte l’Italia nonostante gli incontri ufficiali – tra baci, abbracci e occhi lucidi- per rassicurare il governo del Belpaese che in Europa – su quello scacchiere- conta poco. Del resto l’Inghilterra, paese Nato, ma fuori dall’Unione Europea collabora assiduamente con Stati Uniti, alleato naturale, Polonia, Francia e altri per trovare margini di trattative e allo stesso tempo garantendo sostegno politico militare a Kiev.



Altro che copertina di ”Time” con un ampio servizio di attestazione del nostro presidente del consiglio dei ministri (è la dicitura corretta) sulla solidità del suo governo e sul ruolo che potrebbe avere in Europa. Successore di Ursula Van der Lyen? Chissà. Ma non una parola ”sovranista” pro Italia o pro Europa sull’aumento dei dazi, con quel 15 per cento, ammazza economia, senza alternative di mercato e con costi energetici triplicati dopo il sabotaggio dei due gasdotti russi in Europa. Energia che ci costa il triplo. E su questo e altri temi silenzio. Stessa solfa per manifatturiero ( dal mobile imbottito all’auto) agroalimentare che rischia di riversare sul nostro mercato prodotti di concorrenza, con altri parametri di valutazione, che rischiano di portare in casa alimenti in serio contrasto con la tipicità e la genuinità delle nostre produzioni. Basteranno gli annunci di alcuni milioni di euro che il nostro Governo ha annunciato per il settore primario? Siamo come san Tommaso.



L’economia del Belpaese continua a fare passi indietro, con un aumento delle povertà, il taglio dei servizi (la sanità pubblica è in cima alla lista) e l’aumento dell’emigrazione giovanile. Canti di giubilo o quasi per il riarmamento con fondi europei e commesse obbligate dagli Stati Uniti. Il Governo ha rassicurato che non sarà sottratto nemmeno un euro alle priorità del Paese. Restano i dubbi sulla ripresa degli armamenti, visto il disimpegno nella Nato degli Stati Uniti e della ”patata bollente” della guerra in Ucraina lasciata all’Unione Europea. Dubbi sul nostro esercito, composto da professionisti, e con un organico limitato. Servirebbero nuove leve. Con il calo demografico c’è poco da stare allegri. Si richiamano i riservisti over 60? Altra copertina per Time…Rimpianti, doverosi,per l’Italia del dialogo e della mediazione. Scomparsa con la Prima Repubblica. Oggi, allineati e coperti e con un oggettivo passo indietro.