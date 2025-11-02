Altro che riforma Giustizia. E’ un attacco alla Costituzione…

… e l’obiettivo del Governo che ha festeggiato in Parlamento e in piazza una legge liberticida, che dovrà servire a controllare i giudici, con un sistema mal architettato ma funzionale per controllare l’operato di uno dei poteri costituzionali, nel solco di quel Piano di rinascita democratica al quale aveva lavorato Licio Gelli, il gran maestro della loggia massonica deviata P2. E in Primavera ci sarà il referendum popolare tra i ”No” e i ”Si” e con il Governo Meloni che si è affrettato a dire che quel voto non sia contro il Governo. Quanta ipocrisia! La riforma chi l’ha voluta o varata.? Piuttosto la giustizia langue, cittadini e operatori sono largamente insoddisfatti e il Belpaese, piaccia o no, continua a rimediare valutazione negative sulla amministrazione della giustizia e con non poche perplessità tra gli addetti ai lavori. L’avvocato Leonardo Pinto del Foro di Matera non può che constatare come quella che porta il nome del ministro Nordio, per semplificare, è una riforma della magistratura. La presenza di due Csm, di organi terzi e del sorteggio per designare le rappresentanze per evitare la pressione e il ruolo delle correnti, annunciano l’apertura di ulteriori contenziosi affidati alla dea Bendata. Se qualcuno avesse dubbi sulla domanda ” ma in che mani siamo?” adesso ne ha una ulteriore conferma. Sed lex, dura lex…ma per i cittadini, oltre che per quanti con ruoli diversi se ne occupano.



A PROPOSITO DELLA RIFORMA APPROVATA

Si scrive di tutto e di più, soprattutto in linguaggio politichese, insopportabile.

Una riflessione veloce con qualche punto fermo per capire.

Non si tratta di riforma della giustizia, ma della magistratura. Che non riduce i tempi della definizione dei processi, come riconosciuto dallo stesso Nordio. Perciò i tempi lunghi della mala giustizia continueranno.

Lo specchietto per le allodole è il sorteggio per la nomina dei componenti del CSM per eliminare le correnti e le manovre di potere, da definire tuttavia -quanto ai requisiti dei candidati e modalità di scelta- con i decreti attuativi; la questione è complessa. Infatti, la maggioranza ha approvato un progetto di riforma blindato (e questo desta sospetti) da attuarsi con decreti attuativi. Quindi il referendum si svolgerà su un progetto in parte non chiaro e neppure definitivo. E questo è un problema serio.

La questione non è semplice.