Altro che autonomia differenziata.’’Fraternità’’ per Emilia Romagna

Chiamatela anche solidarietà, ma il concetto e il modus operandi per aiutare la popolazione dell’Emilia Romagna colpita da una devastante alluvione, un altro ‘’terremoto’’, non resta che rimboccarsi le maniche per superare la calamità e aiutare alla ricostruzione. Perché sappiamo bene come finiscono le politiche degli annunci e della ricostruzione, di qualsiasi evento disastroso, nel nostro Paese. Con i prefabbricati ancora lì,, le speculazioni inevitabili,e cantieri fermi al 30 -40 per cento mentre le economie vanno a picco. Altro che autonomia differenziata sulla quale il governo Meloni spinge e al quale, per contiguità politica, si è accodato quello della Regione Basilicata, che ha sempre meno potere decisionale. L’invito di Saverio Paolicelli, del Direttivo del “Coordinamento per la Democrazia Costituzionale” – provincia di Matera, è da condividere appieno.Fraternità contro autonomia differenziata ‘’spaccaItalia’’ che forza ancora una volta la Costituzione.

All’Autonomia Differenziata rispondiamo con la “fraternità”

17-05-2023

Come nel film “Il ritorno di Don Camillo”, girato nel novembre del 1951 quando l’acqua ricoprì l’intero Polesine – in pratica la provincia di Rovigo – perché i fiumi Po e Adige ruppero gli argini, l’Emilia Romagna torna ad allagarsi, questa volta più a sud, da Bologna fino a Cesena e oltre: praticamente tutta la Romagna.

Siamo nell’emergenza più immediata e già si contano 9 morti, perciò bisogna assolutamente mettere in campo tutte le misure che possano aiutare la popolazione a salvarsi dalla furia delle acque. Poi si penserà alle case e agli edifici pubblici: ma, a prescindere da quello che gli enti preposti decideranno, occorrerà che tutte la regioni italiane si muovano per aiutare questi nostri “fratelli romagnoli” a superare questa situazione difficile, angosciante e dolorosa. Nessuno può tirarsi indietro.

Nell’inondazione del ’51 si contarono ben cento vittime e 180 mila senza tetto e le manifestazioni di solidarietà e di aiuto concreto, sia nel territorio nazionale che all’estero, non si contarono e non si fecero attendere. Oggi occorre fare altrettanto e meglio, visto che dei 357 mila polesani iscritti nel 1951 nei registri demografici locali, nel 1961 ne erano rimasti circa 277 mila: quasi 100 mila non fecero più ritorno nelle loro case.

Come non riflettere sulla richiesta del presidente Bonaccini di aumentare le materie di competenza regionale e segnare una differenza antisolidale con le altre regioni. La differenziazione è di per se elitaria, perché fondata su una pretesa di maggiori possibilità decisionali a fronte di una maggiore capacità contributiva: noi ce la facciamo da soli.

La catastrofe che ha coinvolto la Romagna è invece l’occasione per dire che nessuno ce la fa da solo, ma dall e difficoltà, dai guai si esce solamente se si va avanti tutti insieme. Perciò l’unica risposta che si può fornire alle richieste di Bonaccini e degli altri presidenti dei consigli regionali che chiedono maggiore autonomia è la solidarietà concreta, il sostegno reciproco, la fraternità.

Occorre quindi chiedere a tutti i sindaci e ai presidenti delle regioni italiane, a partire da quelli del Mezzogiorno, di attivarsi e, di concerto con gli enti nazionali cui compete al gestione globale dell’alluvione, far arrivare aiuti concreti alle popolazioni vittime di questo disastro.

Saverio Paolicelli

Direttivo del “Coordinamento per la Democrazia Costituzionale” – provincia di Matera