Ritorno al voto, dopo una fase di commissariamento, per i 7700 abitanti del Comune di Scanzano jonico (Matera), e con l’auspicio che si avvi un percorso di rilancio e stabilità auspicato da più parti. Alle spalle una storia segnata da progetti rimasti a metà, per varie vicissitudini, o che hanno destato l’attenzione internazionale come accadde nel 2003 con quella che fu denominata la ”rivolta” di Scanzano contro il progetto di sito unico nazionale per la raccolta di scorie nucleari. Problema di rilievo nazionale, non ancora risolto, al quale si aggiungono quelli dell’economia (dall’agricoltura al turismo) dei servizi e delle infrastrutture e della sicurezza. Meno di un mese per la campagna elettorale. Sono tre le liste, due delle quali guidate da ex sindaci, che si affronteranno a Scanzano Jonico ( Matera) per le elezioni amministrative del 7 novembre 2021, come stabilito dal ministro dell’Interno Luciana Lamorgese per i Comuni di regioni a statuto ordinario sciolti per fenomeni di condizionamento e infiltrazione di tipo mafioso. Il consiglio comunale di Scanzano jonico, infatti, insieme ad altri sei centri, era stato dichiarato decaduto dal Ministero degli Interni nel dicembre 2019 con successiva nomina del commissario prefettizio. Gli elettori di Scanzano jonico saranno chiamate a scegliere tra liste civiche composte ciascuna da 12 consiglieri. Si tratta di ”Scanzano Rinasce” guidata da Mario Altieri che ha amministrato il comune jonico tra il 1991 e il 1993 e tra il 1997 e il 2006, ”Riscatto per Scanzano” presieduta dall’ex sindaco Raffaello Ripoli, eletto nel 2016, alla guida del Comune fino allo scioglimento e ”Siamo Scanzano” presieduta dal candidato sindaco Rocco Durante. L’eventuale ballottaggio è fissato per il 21 novembre.