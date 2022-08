Alternative? Italia sovrana e Popolare, Pci, Unione popolare prime liste in Basilicata

Se proprio non vi convincono i poli di centro destra, con Lega, Fdi e Forza Italia e altri e centro intorno a Pd, Psi, Verdi, Impegno per il futuro di Luigi Di Maio, , e il ”terzo” con Italia Viva e Azione o il M5s solitario di Giuseppe Conte alla conta dopo la deflagrazione parlamentare e avete il cuore che batte a Sinistra,nonostante le divisioni e le illusioni,o nella dimensione antisistema e allora non vi resta che approfondire su programmi, uomini e donne di Italia Sovrana e Popolare ,il Pci dalla consolidata falce e martello e Italia Popolare con De Magistri. In Basilicata sono stati nell’ordine Italia Sovrana e Pci i primi due simboli presentati. Non conosciamo la consistenza delle tre formazioni che a livello nazionale possono contare su figure antisistema, ma i due simboli e la lettura dei programmi ( sui siti social ufficiali potrete documentarvi) potrebbero stimolare un voto di protesta e di proposta(chissà) in quanti finora sono finiti nella dimensione del disimpegno, del riflusso, della scelta di non andare a votare e altro. Da loro lo scossone di una campagna elettorale, fatta di acquisti, cessioni, compromessi che sono il brodo di cottura e cultura di tante minestre scaldate e poco appetibili? Chissà…



Presso la Corte di Appello di Potenza, nella giornata di domenica 21 agosto, sono stati i rappresentanti di Italia sovrana e popolare ( i primi a presentare,la lista, come faceva un tempo il vecchio Partito comunista) e subito dopo il Pci…con il logo della tradizione.

Italia Sovrana e Popolare, presenterà Michele Signa candidato al collegio uninominale per il Senato e Giuseppe Di Bello capolista al proporzionale alSenato, seguito da Elvira De Paola. Capolista all’uninominale alla Camera è Giuseppe Lariccia-Aò proporzionale capolista per Montecitorio sarà Giovanna Corricciati, seguita da Salvatore Scrascia e Sabina Austeri.



Il Pci ha presentato Giuseppe Amodeo per l’uninominale alla Camera dei

Deputati, mentre per l’uninominale al Senato Antonio Pallottino. Alla Camera per il proporzionale capolista è Giuseppe Amodeo, seguito da Carmela

Santaluce.Al Senato per il proporzionale Adriana Cardillicchio è capolista seguita da Antonio Pallottino.



Pe L’unione popolare con De Magistris (composta da Potere al popolo,

Rifondazione comunista, Dema e Manifesta), sono stati candidati al

collegio uninominale di Senato e Camera Giovanni Colangelo e

Vincenzo Ritunnano. Ritunnano è anche capolista per il

proporzionale a Montecitorio. Danilo Carbone guiderà la lista

proporzionale al Senato sarà Danilo Carbone. Alla Camera, saranno candidati anche Felicetta Renna,Giuseppe Dubla (supplenti Maria Giuseppa Sansone, Giovanni Coretti e Lucia Antonia Restaino). Candidato Senato è

Margherita Cossu (supplenti Decio Rocco Dario Di Bello, Lidia

Ronzano).