Altamura. Sindaco Petronella azzera giunta… per allargare

Non è il caso di allarmarsi. Del resto le fibrillazioni del governo centrale, guidato dalla presidente del consiglio Giorgia Meloni, sono lo specchio del BelPaese in crisi di rappresentanza con conseguenze immaginabili sulla gestione della cosa pubblica. E in periferia non si può che essere conseguenziali. Del resto la scomparsa dei partiti e, laddove ci sono, vengono fuori maldipancia,ambizioni e opportunisti, dei capicorrenti, il ricorso alla crisi, alle sfiducie e all’azzeramento delle giunte ormai è prassi. Lo ha fatto anche il sindaco di Altamura Vitantonio Petronella. Ha ritirao le deleghe. Si attende la Pasqua per la Resurrezione con nuovi protagonisti. Nel frattempo vanno avanti le opere pubbliche, con il completamento della rete idrica e fognante nell’area industriale, attesa dagli operatori economici



Comunicato CRISI POLITICA

Decreto del Sindaco sulla giunta comunale – Dichiarazione

Con proprio decreto, pubblicato in data odierna sull’albo pretorio del Comune, il sindaco Vitantonio Petronella ha proceduto all’azzeramento della giunta comunale.

Tale atto rientra nel percorso politico-amministrativo, annunciato dallo stesso primo cittadino nei giorni scorsi, circa un ampliamento della maggioranza di governo. Ciò richiede una riconsiderazione complessiva degli assetti di governo e dei percorsi da intraprendere per il conseguimento degli obiettivi delle linee di mandato.

Il sindaco assicura che l’attività amministrativa e l’azione di governo proseguiranno senza soste.

In merito il sindaco Vitantonio Petronella dichiara: “Nei giorni scorsi ho annunciato la volontà di ampliare la squadra di governo con l’ingresso del gruppo di Azione Civica nella maggioranza. Questa scelta è nata dalla considerazione politica di includere nuove forze ed energie nelle decisioni amministrative e allargare la rappresentatività della cittadinanza.

Per fare questo, ho deciso di azzerare la giunta comunale. Si tratta di un atto che serve appunto alla coalizione per riconsiderare gli assetti di governo e il percorso amministrativo. Smentisco che l’amministrazione sia ferma visto che le attività vanno avanti quotidianamente e sino a qualche giorno fa abbiamo tenuto riunioni di giunta.

Voglio, pertanto, rassicurare che non ci sarà nessuno stop all’attività di governo e all’azione amministrativa. Gli uffici sono impegnati a portare avanti i progetti e gli indirizzi che sono stati sinora forniti, al fine di migliorare i servizi e procedere alle numerose opere pubbliche in corso e da programmare”.



Comunicato LAVORI PUBBLICI

Completamento della rete idrica e fognaria della zona industriale.

Nei giorni scorsi si è tenuta una conferenza di servizi per l’infrastrutturazione idrica e fognaria dell’area industriale in via Gravina, zona sud (via della Paglia e altre vie), che attualmente non sono servite dalla rete perché mancano i collegamenti con il collettore fognario.

Per il Comune hanno partecipato il responsabile del Servizio “Espropri” ing. Fiore e il Dirigente del VI Settore “Lavori Pubblici” ing. Biagio Maiullari. L’ente ha comunicato all’Autorità idrica pugliese (Aip) la disponibilità delle aree che rientrano nel patrimonio del Comune. Gli uffici, infatti, hanno completato tutte le procedure di competenza dell’ente, anche per l’acquisizione delle aree necessarie a collocare l’impianto di sollevamento, di tipo compatto, previsto nel progetto. Tramite i collettori già esistenti, dall’area industriale i reflui saranno convogliati all’impianto di depurazione in contrada Sgarrone.

Ai fini della conclusione dell’iter, si attendono l’autorizzazione ambientale (Vinca) e il parere dell’Anas. L’Amministrazione comunale conferma la volontà di procedere al completamento delle infrastrutturazioni, laddove ancora mancanti, affinché gli imprenditori possano svolgere le loro attività nelle migliori condizioni logistiche e igienico-sanitarie, con un conseguente contenimento dei costi. Tutto ciò nella piena sinergia istituzionale con i vari enti coinvolti nel procedimento.

Grazie per l’attenzione.

Dal Palazzo di Città, staff del Sindaco