Altamura, sabato 12 ottobre, con i perseguitati lungo il Buoncammino

Una scelta non casuale quella che la Altamura solidale, impegnata per la pace, il confronto, la difesa delle libertà, impegnate per l’inclusione, ha fatto per sabato 12 ottobre, lungo via Bari e vecchia Buoncammino, per dar voce ai perseguitati. A quanti tanti, oltre 60.000, sono diventati invisibili alle frontiere di mare e di terra.E la scritta ”pace”, in ebraico e arabo, la dice tutta su quanto sia necessario far tacere le armi di sterminio (è la parola giusta) che continua a far vittime tra la popolazione civile. Una richiesta e un grido finora inascoltati, con le grandi potenze che si fronteggiano su teatri di guerra sempre più devastanti. Non c’è l’Europa, purtroppo. Solo il Papa, da sempre, continua a parlare nel deserto. Da Altamura una presenza e una voce di civiltà, lungo il Buoncammino della speranza che l’attesa per una tregua arrivi prima del voto alle presidenziali statunitensi.

60.620

le vittime invisibili delle frontiere

La frontiera corre sempre nel mezzo.

Di qua c’è il mondo di prima.

Di là c’è quello che deve ancora venire

e che forse non arriverà mai.

(Alessandro Leogrande, La frontiera)

A fine 2023, nel mondo, è salito a quasi 120 milioni il numero di persone

costrette alla fuga dalla loro terra a causa delle crisi umanitarie (fonte UNHCR – Agenzia ONU per i rifugiati, rapporto 2023); un numero destinato a salire

anche nel 2024 a causa dei nuovi conflitti generati dai peggiori nazionalismi,

sempre più accaniti e pervasivi.

Sempre nel 2023, nel mondo, il numero di conflitti, nuovi o mai sopiti che

siano, è salito a 59 (fonte Peace Research Institute, Oslo, 2024), sparsi su tutti

i continenti, dalla Palestina alla Colombia, dal Sudan all’Ucraina; un numero

destinato a crescere.

Una “guerra grande” che, al pari di un terremoto, ha quasi demolito

l’edificio della convivenza pacifica tra i popoli che tante donne e uomini

hanno cercato di costruire dopo la sanguinaria ferocia del regime fascista e

della seconda guerra mondiale.

Di fronte a questa immane tragedia abbiamo il dovere di mostrare,

innanzitutto e in concreto, la solidarietà con tutte le vittime e tentare, per

quanto difficile sia, una necessaria conoscenza delle cause che l’hanno

provocata e delle ambiguità che la sorreggono.

Al di là di un rifiuto quasi generalizzato e astratto di queste guerre, infatti,

anche nel variegato arcipelago di pacifisti, antimilitaristi e nonviolenti,

permangono posizioni e sfumature tra le più diverse che testimoniano, se

non altro, la difficoltà di possibili condivisioni di analisi e di valori.

Sì, è vero, le contraddizioni ci sono, ci sono sempre, ci sono sempre state,

ma il nostro compito storico deve essere almeno quello di smascherare le

ipocrite dichiarazioni provenienti dagli ambienti governativi e la

sentimentale messinscena della loro diplomazia.

Assistiamo ogni giorno a discorsi di ministri e capi di stato che dicono di

cercare la pace, ma sono gli stessi che – forse nello stesso giorno – decidono

di acquistare ed esportare armi sempre più devastanti, di militarizzare le

società e di criminalizzare il dissenso.

Le conseguenze di queste politiche di guerra sono sotto gli occhi di tutti:

migliaia di donne, uomini e bambini morti sotto i bombardamenti senza

avere nessuna colpa e milioni di profughi che tentano imprese disperate per

tentare di salvarsi, senza voler qui elencare le numerose nuove leggi per

perseguire chi esprime un’idea diversa da chi ci vuole bianchi, maschi,

silenziosi e mansueti.

Oltrepassare un confine, attraversare un mare, un fiume o una montagna

molte volte significa andare incontro ad un tragico destino, e quando la

fortuna è stata benevola, dall’altra parte diventare prigionieri di un paese che

non ti vuole o rischiare di essere deportati in strutture detentive o essere

rispediti a forza in quelli che chiamano “paesi sicuri” (anch’essi in realtà

interessati da crisi umanitarie, come la Libia e la Tunisia).

Per arginare questa insensata deriva riteniamo cruciale rilanciare spazi di

libertà, luoghi della solidarietà, riprenderci il tempo per informarci, riflettere

e discutere per favorire l’aggregazione di quelle forze sociali che trovano

insopportabile lo stato delle cose presenti. Dalla nostra parte abbiamo la

storica volontà di pace e di giustizia del popolo della Murgia, dalle battaglie

contro le installazioni delle testate nucleari Jupiter a quelle contro i poligoni

militari che ancora occupano una grande parte del nostro territorio; una

storia che non si ferma.

Il prossimo 12 ottobre, ad Altamura, daremo voce a chi scappa dalle

violenze, dallo sfruttamento e dalla povertà, scrivendo sull’asfalto i nomi di

chi non è riuscito ad arrivare in un luogo sicuro, per ricordare tutti i diritti e

le libertà negate, a chi arriva e a chi qui già ci abita.

Sabato 12 ottobre 2024, dalle 17,00 alle 23, in piazza Unità d’Italia (porta

Bari) e lungo via Vecchia Buoncammino.

Il Comitato Altamura per la Pace